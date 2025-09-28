बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले लंबे समय से अटकी नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया. सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार (27 सितंबर) को अधिसूचना जारी करते हुए कुल 56 अंचल अधिकारियों और उनके समकक्ष अधिकारियों को भूमि उपसमाहर्ता (DCLR) पद पर पदोन्नति दी. इसके अलावा 23 DCLR अधिकारियों को भू-अर्जन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया.

इस फैसले के तहत 44 अंचल अधिकारी और 12 सहायक बंदोबस्त, राजस्व अधिकारी तथा कानूनगो को पे ग्रेड बढ़ाकर DCLR पद पर पदोन्नत किया गया. अब इनका वेतन स्तर 11 होगा, जबकि पहले ये वेतन स्तर 9 पर कार्यरत थे. वहीं 23 DCLR अधिकारियों को भू-अर्जन पदाधिकारी बनाते हुए वेतन स्तर 12 पर रखा गया.

59 अधिकारियों ने कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

जानकारी के अनुसार, जनवरी 2024 में सभी DCLR को पहले ही प्रमोशन दी जा चुकी थी, लेकिन पद प्रशासनिक सेवा के तहत ही थे. इस पर अंचल अधिकारी विनय कुमार समेत 59 अधिकारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनकी याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने 19 जून, 2025 को आदेश दिया कि जो अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी प्रमोशन ले चुके हैं, उन्हें भूमि उपसमाहर्ता के पद पर पदोन्नत किया जाए. कोर्ट ने इसके लिए विभाग को तीन महीने का समय भी दिया था.

राज्यपाल की मुहर लगने के बाद जारी हुई अधिसूचना

अधिकारियों के अनुसार, यह नियुक्ति लंबे समय से लंबित थी और कई अंचल कार्यालयों में इसी पे ग्रेड के अधिकारी वर्षों से कार्यरत थे. कोर्ट के आदेश और प्रशासनिक समीक्षा के बाद विभाग ने 23 सितंबर को स्क्रीनिंग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया. इसके बाद राज्यपाल की मुहर लगने के बाद शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई.

नियुक्ति से अंचल अधिकारियों की सुधरेगी पे ग्रेड

राजस्व विभाग ने बताया कि इस नियुक्ति से न केवल अंचल अधिकारियों की पे ग्रेड सुधरेगी बल्कि भूमि उपसमाहर्ता और भू-अर्जन पदाधिकारियों के कार्यकुशलता और जिम्मेदारी में भी वृद्धि होगी. लंबे समय से अटके हुए पदोन्नति मामलों को निपटाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

इस प्रकार, अब कुल 56 नए DCLR और 23 भू-अर्जन पदाधिकारी बिहार के विभिन्न अंचल कार्यालयों में अपनी जिम्मेदारियों के साथ कार्य करेंगे. अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय विभागीय कार्यप्रणाली को मजबूत करने और कर्मचारियों की संतुष्टि सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है.