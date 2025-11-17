बिहार के 40% नए विधायकों के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं, महिलाओं की संख्या कितनी? पढ़ें डिटेल

इस बार बिहार में 12 फीसदी महिला विधायक चुनी गई हैं. पिछली बार से कुछ ज्यादा है. वहीं, 40 फीसदी नए विधायकों के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है. रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि 55 साल से ज्यादा उम्र के विधायकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है.

2020 में 26 महिला बनी थीं विधायक

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक, इस बार बिहार में 29 महिला नेता जीतकर विधायक बनी हैं जो विधानसभा की कुल 243 सीटों का करीब 12 फीसदी है. 2020 में 26 महिला विधायक थीं. इस बार चुनी गईं 29 महिला विधायकों में 13 की उम्र 25 से 39 साल के बीच है. नौ महिला विधायक ऐसी हैं जिनकी उम्र 40 से 54 साल के बीच है. आधी महिला विधायकों के पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है.

55 साल से ज्यादा उम्र वाले कितने विधायक?

55 साल से ज्यादा की उम्र वाले विधायकों की संख्या 2015 के 34 फीसदी और 2020 के 40 फीसदी के मुकाबले इस बार बढ़कर 46 फीसदी हो गई है. 2020 में पोस्ट ग्रैजुएट विधायकों की संख्या 23 फीसदी थी जो इस बार बढ़कर 28 फीसदी हो गई है. 2025 में चुने हुए करीब 32 फीसदी विधायक ग्रैजुएट हैं. 2020 में इनकी संख्या 40 फीसदी थी.

नए विधायकों का पेशा क्या है?

नए विधायकों में ज्यादातर का पेशा राजनीति, सामाजिक कार्य और कृषि है. करीब 60 फीसदी विधायकों ने अपना पेशा राजनीति और सोशल वर्क बताया है. 45 फीसदी विधायकों ने अपना पेशा कृषि को बताया है. 31 फीसदी ने व्यवसाय तो वहीं पांच फीसदी विधायक सैलरी पाने वाले हैं.

कितने सिटिंग विधायकों ने जीता चुनाव?

करीब 58 फीसदी सिटिंग विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुआ है. PRS की रिपोर्ट कहती हैं कि पिछली विधानसभा में शामिल 250 विधायकों में से, जिनमें उपचुनाव जीतने वाले विधायक भी शामिल हैं, 192 ने 2025 का चुनाव लड़ा और उनमें से 111 ने जीत हासिल की.

किस पार्टी ने कितनी सीटें जीतीं?

बीजेपी- 89

जेडीयू- 85

आरजेडी- 25

एलजेपीआर- 19

कांग्रेस- 6

AIMIM- 5

HAM- 5

RLM- 4

माले- 2

IIP- 1

CPM- 1

BSP- 1