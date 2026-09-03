पटना शराब कांड: पुलिस बोली- लव अफेयर तो सामने आई लड़की, जानें क्या कहा

बिहार में पटना जिले के बेढ़ना गांव में चार दोस्तों की शराब से मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पहले जहरीली शराब से मौत की बात सामने आई थी. फिर जांच में इसे लव अफेयर में हत्या का मामला बताया गया. अब एक बार फिर प्रेम प्रसंग के एंगल को नकारा जा रहा है. दरअसल, अफेयर वाली पुलिस की थ्योरी पर सवाल मुख्य आरोपी लाली की बहन के एक बयान से उठ रहे हैं.

बहन का कहना है कि पुलिस लाली को फंसाना चाहती है इसलिए लव अफेयर का झूठा मुद्दा उठा रही है. महिला का दावा है कि उसके भाई को फंसाया जा रहा है. दरअसल, आरोपी लाली कुमार की बहन पुलिस थाने पहुंची और कहा कि उसका कभी भी मृतक निशु के साथ अफेयर नहीं रहा है. अगर पुलिस के पास इस बात का सबूत है तो पेश करें नहीं तो वो पुलिस अधिकारियों पर मानहानि का केस करेंगी.

गंगा के उफान से पुनपुन में आई बाढ़, बकरचक की सड़क नदी में समाई

'पुलिस की मार के डर से भाई ने कबूल किया होगा जुर्म'

युवती ने बताया कि उनके पति फौज में हैं और उनपर पूरा भरोसा करते हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले में निर्दोष को फंसाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस की पिटाई के कारण लाली ने डर के बारे वह जुर्म कबूल कर लिया जो उसने नहीं किया. वह पूरी तरह से निर्दोष है. जब चारों की तबीयत बिगड़ी थी तो खुद लाली ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था.

महिला ने यह भी कहा कि पुलिस चाहे तो उसका और मृतक निशु का मोबाइल चेक कर सकती है. उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. महिला ने बताया कि निशु उसका भतीजा लगता था. पुलिस मामले को जल्द रफा-दफा करने के चक्कर में उसके भाई को फंसा रही है.

पुलिस ने पीसी में क्या बताया था?

जानकारी के लिए बता दें कि पटना के बेढ़ना गांव में बीते 30 अगस्त को चार युवकों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी. मंगलवार (1 सितंबर) को पुलिस ने खुलासा किया था कि शराब में जहर देकर चारों लोगों की हत्या की गई है. इनमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है. मामला प्रेस प्रसंग से जुड़ा है.

पुलिस ने पीसी में बताया था कि आरोपी लाली ने पूछताछ में खुद कबूल किया है कि उसने चारों को पार्टी के बहाने बुलाया था. मछली-रोटी के साथ शराब का इंतजाम किया गया था. मौका देखकर उसने शराब में जहरीला पदार्थ मिला दिया और चारों को पिला दिया. इससे शशि कुमार, विकास राम, पंकज सिंह और निशु राज की मौत हो गई.

पुलिस ने कहा था कि जांच में सामने आया है कि एक मृतक निशु का प्रेम प्रसंग आरोपी लाली की बहन के साथ चल रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था. फिलहाल, इन सभी आरोपों को आरोपी की बहन ने खारिज कर दिया है और पुलिसकर्मियों को चुनौती दी है कि जांच में प्रेम प्रसंग से जुड़े जो भी सबूत पाए गए उन्हें पेश करें.

तेज प्रताप यादव को जान से मारने की धमकी, ब्लैकमेलिंग का भी लगाया आरोप