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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में 10 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, कोमल मीणा को मिली ये जिम्मेदारी

बिहार में 10 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, कोमल मीणा को मिली ये जिम्मेदारी

बिहार में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है. गृह विभाग ने 10 IPS अधिकारियों के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 05 Sep 2026 07:55 AM (IST)
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बिहार सरकार के गृह विभाग ने 10 IPS अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह आदेश 4 सितंबर 2026 को जारी किया गया. तबादले के बाद अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और पुलिस इकाइयों में नई जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, कुछ अधिकारियों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) के पद पर तैनात किया गया है.

2018 बैच के IPS अधिकारी प्रशांत कुमार झा को पुलिस अधीक्षक के पद पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना में तैनात किया गया है. इससे पहले वे बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे.

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कोमल मीणा बनीं SP ग्रामीण

2023 बैच की IPS अधिकारी कोमल मीणा को विधि-व्यवस्था, पटना के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II के पद से हटाकर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पटना बनाया गया है. वहीं, इसी बैच की सुषमा सागर को पटना में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद से हटाकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II, विधि-व्यवस्था, पटना की जिम्मेदारी दी गई है.

2024 बैच के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी

2024 बैच के IPS अधिकारियों में अनिकेत कुमार तिवारी को समस्तीपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक पद से हटाकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I, जहानाबाद बनाया गया है. दीपिका सोनाली को गया से स्थानांतरित कर SDPO, जमुई की जिम्मेदारी दी गई है.

इसी तरह हेमंत सिंह को पूर्वी चंपारण से हटाकर भागलपुर नगर SDPO-I बनाया गया है. कार्तिकेयन एमके को पश्चिमी चंपारण से स्थानांतरित कर मुजफ्फरपुर नगर का SDPO-II बनाया गया है. वहीं कौशल अशोक इगोलै को दरभंगा से हटाकर रजौली, नवादा की जिम्मेदारी दी गई है.

प्रशांत कुमार और रमेश रजा को भी नई पोस्टिंग

नोटिफिकेशन में प्रशांत कुमार एम. को मुजफ्फरपुर से स्थानांतरित कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण बनाया गया है. वहीं रमेश रजा को भागलपुर से स्थानांतरित कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवगछिया की जिम्मेदारी दी गई है.

गृह विभाग ने आदेश में यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों का अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वे तत्काल प्रभाव से बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में योगदान करेंगे.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 05 Sep 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
IPS Transfer BIHAR NEWS
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