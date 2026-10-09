ट्रेनें रद्द होने पर चिराग पासवान बोले, 'युवाओं को कोई नहीं रोक सकता प्रभु'

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से पहले कई ट्रेनें रद्द की गई हैं. वहीं दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन आज रात नौ बजे से बंद रहेंगे. इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि युवाओं को कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता है.

सोनीपत में मीडिया के सवालों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ''ये भारत के युवा हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता है प्रभु. जो लोग ऐसे भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि कोई कितनी ट्रेनें रोक सकता है? कितनी कनेक्टिविटी रोकी जा सकती है? कितनी सड़कों को कोई जाम कर देगा. भारत के युवा हैं और वो दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता रखते हैं और पीढ़ियों ने ये किया है, ऐसे में उन्हें कोई नहीं रोक सकता है.''

#WATCH | Sonipat, Haryana: On the cancellation of trains, Union Minister Chirag Paswan says, "These are the youth of India—nothing can stop them. To those attempting to spread such misconceptions, I ask: how many trains can anyone really stop? How much connectivity can be blocked? How many roads can be jammed? These are India's youth; they possess the capacity to show the world the way—just as previous generations have done—and so, nothing can hold them back." — ANI (@ANI) October 9, 2026

सीजेपी के प्रदर्शन से पहले कई ट्रेनें रद्द

सीजेपी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है. प्रदर्शन से एक दिन पहले पश्चिम रेलवे ने मुंबई से दिल्ली जाने वाली दो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में शुक्रवार को बदलाव किया. वहीं एक एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी. मुंबई सेंट्रल-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12951) और मुंबई सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस (12953) के प्रस्थान समय में 5 घंटे की देरी की गई है.

इसके अलावा, बांद्रा टर्मिनस-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस (12247) को रद्द कर दिया गया है. डॉ. आंबेडकर नगर-नयी दिल्ली एक्सप्रेस (20155), इंदौर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस (09309), इंदौर-नयी दिल्ली एक्सप्रेस (12415) और साबरमती-नयी दिल्ली एक्सप्रेस (12957) को भी कैंसिल कर दिया गया है. वहीं, उत्तर पश्चिम रेलवे ने 9 और 10 अक्टूबर को 13 ट्रेनें रद्द कीं. इसके साथ ही दिल्ली में 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन से पहले जम्मू मंडल की 4 ट्रेनें रद्द कर दी गईं हैं.

ज्ञानेश कुमार का जाना तय? इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने की बड़ी तैयारी