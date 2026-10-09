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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारट्रेनें रद्द होने पर चिराग पासवान बोले, 'युवाओं को कोई नहीं रोक सकता प्रभु'

ट्रेनें रद्द होने पर चिराग पासवान बोले, 'युवाओं को कोई नहीं रोक सकता प्रभु'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कोई कितनी ट्रेनें रोक लेगा, कितनी कनेक्टिविटी रोक लेगा? भारत के युवा दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमत रखते हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 09 Oct 2026 06:14 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से पहले कई ट्रेनें रद्द की गई हैं. वहीं दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन आज रात नौ बजे से बंद रहेंगे. इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि युवाओं को कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता है.

सोनीपत में मीडिया के सवालों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ''ये भारत के युवा हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता है प्रभु. जो लोग ऐसे भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि कोई कितनी ट्रेनें रोक सकता है? कितनी कनेक्टिविटी रोकी जा सकती है? कितनी सड़कों को कोई जाम कर देगा. भारत के युवा हैं और वो दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता रखते हैं और पीढ़ियों ने ये किया है, ऐसे में उन्हें कोई नहीं रोक सकता है.''

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सीजेपी के प्रदर्शन से पहले कई ट्रेनें रद्द

सीजेपी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है. प्रदर्शन से एक दिन पहले पश्चिम रेलवे ने मुंबई से दिल्ली जाने वाली दो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में शुक्रवार को बदलाव किया. वहीं एक एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी.  मुंबई सेंट्रल-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12951) और मुंबई सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस (12953) के प्रस्थान समय में 5 घंटे की देरी की गई है.

इसके अलावा, बांद्रा टर्मिनस-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस (12247) को रद्द कर दिया गया है. डॉ. आंबेडकर नगर-नयी दिल्ली एक्सप्रेस (20155), इंदौर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस (09309), इंदौर-नयी दिल्ली एक्सप्रेस (12415) और साबरमती-नयी दिल्ली एक्सप्रेस (12957) को भी कैंसिल कर दिया गया है. वहीं, उत्तर पश्चिम रेलवे ने 9 और 10 अक्टूबर को 13 ट्रेनें रद्द कीं. इसके साथ ही दिल्ली में 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन से पहले जम्मू मंडल की 4 ट्रेनें रद्द कर दी गईं हैं.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 09 Oct 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Jantar Mantar CJP Protest
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