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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मांझी जी अपने समाज के लोग...', आरक्षण के मुद्दे पर बोले सांसद अरुण भारती

'मांझी जी अपने समाज के लोग...', आरक्षण के मुद्दे पर बोले सांसद अरुण भारती

लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने आरक्षण मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और संतोष सुमन पर हमला करते हुए कहा कि दलित समाज का वर्गीकरण कर उसके हक से उसे वंचित करने की साजिश कर रहे है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 05 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने आरक्षण के मुद्दे पर आज जमकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन पर जमकर हमला किया और तंज कसते हुए कहा है कि मांझी जी दलित समाज का फिर से वर्गीकरण कर उसके हक से उसे वंचित करने की साजिश कर रहे है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए मांझी जी अपने समाज के लोग यानी मुशहर और भुईयां जाति के लोगों की हक नहीं दिलवा पाए तो वो क्या बोलेंगे.

सांसद अरुण भारती ने कहा कि जीतन राम मांझी ST कल्याण मंत्री रहे उसके बावजूद उनके सामने ही दलित समाज का वर्गीकरण हुआ और वे उसे नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा कि हमारी नीति ने स्वर्गीय रामविलास पासवान सवर्ण समाज के आरक्षण को लेकर भी लड़ाई लड़ी है. साल 2019 में उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि सवर्ण में जो गरीब है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जीतन राम मांझी और उनके पुत्र ने कब क्या कहा और कब उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा यह मुझे पता नहीं है.

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मुसहर और भुईंया समाज के हक को मार कर खुद आगे बढ़ रहे मांझी 

उन्होंने आगे कहा कि कहा कि वे मुसहर और भुईंया समाज के हक को मार कर खुद आगे बढ़ रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं. लेकिन उस समाज के लोग अभी भी अपेक्षित है और आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है. फिर से एक बार वह दलितों के बीच वर्गीकरण करने में लगे हुए हैं जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि इस बार जब हमको मौका मिला तो संजय पासवान जैसे दलित आदमी को हम लोगों ने मंत्री बनाया. 

सभी वर्ग के लोगों को हम लोगों ने अपने पार्टी में स्थान दिया. कई दलित समाज के लोगों को हमने विधायक की टिकट देकर उन्हें जितवाने का काम भी किया. लेकिन  जीतन राम मांझी बताएं कि उन्होंने कितने दलित को टिकट दिया और कितने दलित उनके पार्टी से जीत कर आए हैं. निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ वह बयान बाजी करते हैं और इस बार भी वह चाहते हैं कि क्रीमी लेयर की बात करके उन सब मुद्दों को दबाया जाए जो अभी भी एक मुद्दा है. आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है यह देश की जनता भी देख रही है.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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