'मांझी जी अपने समाज के लोग...', आरक्षण के मुद्दे पर बोले सांसद अरुण भारती

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने आरक्षण के मुद्दे पर आज जमकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन पर जमकर हमला किया और तंज कसते हुए कहा है कि मांझी जी दलित समाज का फिर से वर्गीकरण कर उसके हक से उसे वंचित करने की साजिश कर रहे है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए मांझी जी अपने समाज के लोग यानी मुशहर और भुईयां जाति के लोगों की हक नहीं दिलवा पाए तो वो क्या बोलेंगे.

सांसद अरुण भारती ने कहा कि जीतन राम मांझी ST कल्याण मंत्री रहे उसके बावजूद उनके सामने ही दलित समाज का वर्गीकरण हुआ और वे उसे नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा कि हमारी नीति ने स्वर्गीय रामविलास पासवान सवर्ण समाज के आरक्षण को लेकर भी लड़ाई लड़ी है. साल 2019 में उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि सवर्ण में जो गरीब है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जीतन राम मांझी और उनके पुत्र ने कब क्या कहा और कब उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा यह मुझे पता नहीं है.

सम्राट होंगे साइड, चिराग पासवान बनेंगे मुख्यमंत्री! LJPR के दावे से खलबली

मुसहर और भुईंया समाज के हक को मार कर खुद आगे बढ़ रहे मांझी

उन्होंने आगे कहा कि कहा कि वे मुसहर और भुईंया समाज के हक को मार कर खुद आगे बढ़ रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं. लेकिन उस समाज के लोग अभी भी अपेक्षित है और आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है. फिर से एक बार वह दलितों के बीच वर्गीकरण करने में लगे हुए हैं जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि इस बार जब हमको मौका मिला तो संजय पासवान जैसे दलित आदमी को हम लोगों ने मंत्री बनाया.

सभी वर्ग के लोगों को हम लोगों ने अपने पार्टी में स्थान दिया. कई दलित समाज के लोगों को हमने विधायक की टिकट देकर उन्हें जितवाने का काम भी किया. लेकिन जीतन राम मांझी बताएं कि उन्होंने कितने दलित को टिकट दिया और कितने दलित उनके पार्टी से जीत कर आए हैं. निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ वह बयान बाजी करते हैं और इस बार भी वह चाहते हैं कि क्रीमी लेयर की बात करके उन सब मुद्दों को दबाया जाए जो अभी भी एक मुद्दा है. आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है यह देश की जनता भी देख रही है.

लालू ने दी जन्माष्टमी की बधाई, 'सत्ता में बैठे आज के कंस…', VIDEO देखिए