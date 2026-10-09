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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजंतर-मंतर के आंदोलन के बीच बड़ा दावा, '...तो मोदी और शाह जेल जाएंगे'

जंतर-मंतर के आंदोलन के बीच बड़ा दावा, '...तो मोदी और शाह जेल जाएंगे'

ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि सरकार इस स्तर तक गिर जाएगी किसी को इसका अंदाजा नहीं था.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Oct 2026 11:19 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को होने वाले आंदोलन के बीच आरजेडी की ओर से बड़ा बयान आया है. आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने शुक्रवार (09 अक्टूबर, 2026) की रात एक्स हैंडल से अपना वीडियो बयान जारी किया.

एक्स पोस्ट में लिखा, "कल पूरी दिल्ली में इंटरनेट बंद कर रही है बीजेपी सरकार... क्योंकि उसे मालूम है कि ज्ञानेश जेल जाएंगे तो मोदी भी जाएंगे और अमित शाह भी जाएंगे."

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कंचना यादव ने कहा कि इससे पहले कि इंटरनेट बंद हो जाए, दिल्ली से पूरे देशवासियों को यह मैसेज पहुंचे कि किस तरह से दिल्ली में तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है. कल (10 अक्टूबर, 2026) दिल्ली में इंटरनेट बंद रहेगा, क्यों क्योंकि एक तानाशाह सरकार को ज्ञानेश कुमार को बचाना है. 

'सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं...'

कंचना ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे तो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं जो ज्ञानेश कुमार के माध्यम से सरकार में आए हैं वह भी जेल जाएंगे. इसलिए कल (शनिवार) दिल्ली में इंटरनेट बंद है. मेट्रो बंद है, रेलवे स्टेशन बंद है, ट्रेन रोकी जा रही हैं, पैरा मिलिट्री फोर्स लगाए जा रहे हैं, तमाम जगह डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- CJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'

आरजेडी नेता ने कहा, "पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. रोजमर्रा का जो जीवन है प्रभावित होगा. सरकार इस स्तर तक गिर जाएगी किसी को इसका अंदाजा नहीं था." 

उन्होंने कहा कि कितने लोग इंटरनेट से काम करते हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ये सारे काम बंद रहेंगे. क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि ज्ञानेश कुमार जेल जाएं. उनके खिलाफ कोई आंदोलन हो, क्योंकि वो जेल जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे और अमित शाह भी जाएंगे. यहां पर सवाल सिर्फ ज्ञानेश कुमार का नहीं है, सरकार को मालूम है कि अगर ज्ञानेश गए तो मोदी और अमित शाह को भी जाना पड़ेगा.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Oct 2026 10:51 PM (IST)
Tags :
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