ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में जहां बल्लेबाज रन बरसाते हैं, वहीं कुछ गेंदबाज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने रनों पर ब्रेक लगाकर मैच का पूरा मूड बदल दिया. इन गेंदबाजों का सबसे बड़ा हथियार रहा, उनकी ‘इकोनॉमी रेट’. यानी, कितने कम रन देकर कितने ओवर फेंके. WTC के इतिहास में कई गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन-लेंथ, धैर्य और अनुशासन से यह साबित किया है कि टेस्ट क्रिकेट में केवल विकेट ही नहीं, बल्कि नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

जैक फॉल्क्स- न्यूजीलैंड

इस सूची में सबसे ऊपर हैं न्यूजीलैंड के जैक फुल्क्स, जिन्होंने 2025 में अपने डेब्यू मैच में ही तहलका मचा दिया. उन्होंने 50 ओवर में सिर्फ 2.20 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की. 13 मेडन ओवर और केवल 110 रन खर्च कर 3 विकेट. ये आंकड़े उनके भविष्य की दमदार झलक दिखाते हैं. उनके आंकड़े बताते हैं कि नई गेंद से लेकर पुरानी गेंद तक, हर स्पेल में उन्होंने बल्लेबाजों को बांधे रखा.

साकिब महमूद - इंग्लैंड

इंग्लैंड के साकिब महमूद इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. 2022 के सीजन में उन्होंने 61 ओवर में 137 रन देकर 6 विकेट चटकाए और उनकी इकोनॉमी रही 2.24. साकिब की गेंदबाजी की खासियत रही उनकी स्विंग और सटीक लेंथ. उन्होंने अपनी गेंदबाजी से हमेशा बल्लेबाजों को बैकफुट पर रखा.

लियाम डॉसन - इंग्लैंड

तीसरे नंबर पर हैं इंग्लैंड के ही लियाम डॉसन, जिन्होंने 2025 में अपने एकमात्र WTC मैच में 62 ओवर फेंके और महज 140 रन दिए. इस दौरान उनकी इकोनॉमी रही 2.25. हालांकि उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला, लेकिन इतने लंबे स्पेल में इतनी किफायत, टेस्ट क्रिकेट में बड़े गेंदबाजों को भी मुश्किल में डाल देती है.

वर्नोन फिलेंडर - साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका के अनुभवी तेज गेंदबाज वर्नोन फिलेंडर भी इस लिस्ट में शामिल हैं. 2019-20 के दौरान 161.5 ओवर में सिर्फ 368 रन देने वाले फिलेंडर की इकोनॉमी रही 2.27. फिलेंडर हमेशा से ही अपनी सटीकता के लिए मशहूर रहे हैं, और WTC में भी उन्होंने अपने उसी अंदाज को बरकरार रखा.

सोनल दिनुषा - श्रीलंका

श्रीलंका के युवा गेंदबाज सोनल दिनुषा भी टॉप-5 में जगह बनाने में सफल रहे. 12.3 ओवर के छोटे लेकिन प्रभावशाली स्पेल में उन्होंने सिर्फ 29 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए. उनकी इकोनॉमी रही 2.32. इतने कम ओवर में ऐसा प्रदर्शन टेस्ट डेब्यू में बेहद खास माना जाता है.