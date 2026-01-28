WPL 2026 GG vs DC: वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया, जब गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में 3 रन से हरा दिया. वडोदरा में खेले गए इस मैच को अब तक के सबसे रोमांचक मुकाबलों में गिना जा रहा है, जहां हर ओवर के साथ कहानी बदलती रही. जानिए कैसा रहा मैच का हाल

गुजरात जायंट्स ने रखा मजबूत स्कोर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने 20 ओवर में 174 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. टीम की शुरुआत संभली हुई रही और एक छोर से बेथ मूनी ने पारी को मजबूती दी. उन्होंने जिम्मेदारी भरी 58 रन की पारी खेली और रन रेट को गिरने नहीं दिया. अनुष्का शर्मा ने उनका अच्छा साथ निभाते हुए 39 रन जोड़े. आखिरी ओवरों में तनुजा कंवर ने तेज बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 11 गेंदों में 21 रन बनाए, जिससे गुजरात एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच सका.

दिल्ली की ओर से गेंदबाजी में श्री चरणी सबसे सफल रहीं. उन्होंने चार ओवर में 31 रन देकर चार खिलाड़ियो को पवेलियन चलता किया. जबकि शिनेल हेनरी को भी दो सफलताएं मिलीं.

दिल्ली की खराब शुरुआत, फिर जबरदस्त वापसी

175 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही. ओपनर शेफाली वर्मा सिर्फ 14 रन बनाकर वापस लौट गई, जबकि लिजेल ली 11 रन ही जोड़ सकीं. इसके बाद लौरा वोल्वाड्ट (24) और कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स (16) भी बड़ी पारी नहीं खेल पाईं. 16 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 6 विकेट पर 115 रन था और मैच गुजरात की पकड़ में दिख रहा था.

निकी प्रसाद और स्नेह राणा ने बदला मैच का रुख

यहीं से मैच में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया. निकी प्रसाद और स्नेह राणा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. 17वें ओवर में दोनों ने मिलकर 23 रन बनाए, जिसमें निकी के चार शानदार चौके शामिल हैं. इसके बाद 18वें ओवर में 10 और 19वें ओवर में एश्ले गार्डनर के खिलाफ 20 रन आए. तीन ओवर में दिल्ली ने 53 रन जोड़ दिए और मुकाबला पूरी तरह पलटता नजर आया.

आखिरी ओवर में गुजरात की वापसी

आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 9 रनों की दरकार थी, लेकिन यहां अनुभव ने कमाल दिखाया.आखिरी ओवर फेंकने आई सोफी डिवाइन ने अपने अनुभव से शानदार गेंदबाजी करते हुए दबाव में सिर्फ 5 रन ही खर्चा किए. अंतिम गेंद तक संघर्ष चला, लेकिन दिल्ली की टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी. दिल्ली 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 171 रन ही बना पाई और मुकाबला हार गई.