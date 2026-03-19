चेन्नई सुपर किंग्स को लगा 440 वोल्ट का झटका, IPL 2026 से बाहर हुआ खूंखार खिलाड़ी

Nathan Ellis Ruled Out IPL 2026: IPL 2026 के शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत बड़ा झटका लगा है. टीम के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. चेन्नई टीम ने अभी तक उनका रिप्लेसमेंट घोषित नहीं किया है. स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाथन एलिस हैम स्ट्रिंग की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

नाथन एलिस का बाहर होना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उन्हें टीम के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के रूप में देखा जा रहा था. स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट अनुसार टीम उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है. एलिस के बाहर होने से मैट हेनरी को नियमित रूप से प्लेइंग इलेवन में चांस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

ऑस्ट्रेलिया से आने वाले नाथन एलिस अपने 186 मैचों के टी20 करियर में 231 विकेट ले चुके हैं. वहीं अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर में उन्होंने 36 मैच खेलकर 55 विकेट लिए हैं. आंकड़े साफ दर्शा रहे हैं कि एलिस एक विकेट टेकर गेंदबाज हैं. उनका आईपीएल 2026 से बाहर होना पांच बार की चैंपियन टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है.

CSK का तेज गेंदबाजी लाइन-अप

चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाजी लाइन-अप की बात करें तो उसमें मैट हेनरी, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, खलील अहमद मौजूद हैं. इसके अलावा ऑलराउंडर शिवम दुबे, जाक फाउल्केस, अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन के रूप में भी चेन्नई सुपर किंग्स के पास तेज गेंदबाजी के विकल्प मौजूद हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, अकील होसेन, मैट हेनरी, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, जैकरी फॉल्केस

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