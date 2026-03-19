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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में सबसे धीमी फिफ्टी बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय 

IPL में सबसे धीमी फिफ्टी बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय 

आपने IPL की सबसे तेज फिफ्टी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन हम आपको टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे धीमी फिफ्टी के बारे में बताएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 19 Mar 2026 05:57 PM (IST)
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Slowest Fifty in IPL: आईपीएल में बल्लेबाज बहुत तेज हो चुकी है. पिछले सीजन यानी 2025 के आईपीएल में 300 रनों का आंकड़ा छूते छूते रह गया था. कई बार 250 रनों से ज्यादा का टोटल बोर्ड पर लगा. लेकिन हम आपको इस तेज रफ्तार आईपीएल के बीच बताएंगे कि टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज कौन से हैं. 

सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाला बल्लेबाज विदेशी है. टॉप-7 बल्लेबाजों में 3 भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं. सबसे धीमी फिफ्टी 2009 के आईपीएल में आई थी. इस शर्मनाक रिकॉर्ड को कायम हुए 17 साल का वक्त गुजर चुका है. यह अनचाहा रिकॉर्ड कोई भी बल्लेबाज तोड़ना नहीं चाहेगा. अब के आईपीएल में जहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलती है, वहां ऐसा रिकॉर्ड टूटना असंभव सा दिखता है. 

लिस्ट में पहले नंबर पर कौन 

लिस्ट में पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जेपी डुमिनी नजर आते हैं, जिन्होंने 2009 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में 55 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी. इस तरह डुमिनि के नाम पर आईपीएल इतिहास की सबसे धीमी फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. 

लिस्ट में तीन भारतीय कौन

लिस्ट में तीन भारतीय पार्थिव पटेल, रॉबिन उथप्पा और गौतम गंभीर मौजूद हैं. तीनों ही खिलाड़ी क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. गौतम मौजूदा वक्त में टीम इंडिया के हेड कोच हैं. पार्थिव पटेल और रॉबिन उथप्पा को अक्सर कॉमेंट्री बॉक्स में देखा जाता है. 

IPL इतिहास की सबसे धीमे अर्धशतक 

  • जेपी डुमनी (मुंबई इंडियंस)- 55 गेंद (2009)
  • पार्थिव पटेल (चेन्नई सुपर किंग्स)- 53 गेंद (2010)
  • ब्रैंडन मैक्कुलम (कोलकाता नाइट राइडर्स)- 52 गेंद (2010)
  • रॉबिन उथप्पा (पुणे वॉरियर्स)- 52 गेंद (2021)
  • जैक कालिस (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)- 51 गेंद (2009)
  • मैथ्यू हेडन (चेन्नई सुपर किंग्स)- 51 गेंद (2009)
  • गौतम गंभीर (डेल्ही डेयरडेविल्स)- 51 गेंद (2010)

आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक 

बात करें आईपीएल की सबसे तेज फिफ्टी की, यह रिकॉर्ड बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल के नाम पर दर्ज है. जायसवाल ने 2023 के सीजन में सिर्फ 13 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी. 

 

यह भी पढ़ें: अर्जुन तेंदुलकर की इस हरकत से हैरान हुए ऋषभ पंत, वायरल वीडियो से मची सनसनी

Published at : 19 Mar 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
JP Duminy IPL Stats GAUTAM GAMBHIR IPL 2026 IPL Slowest Fifty
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