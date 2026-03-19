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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअर्जुन तेंदुलकर की इस हरकत से हैरान हुए ऋषभ पंत, वायरल वीडियो से मची सनसनी

अर्जुन तेंदुलकर की इस हरकत से हैरान हुए ऋषभ पंत, वायरल वीडियो से मची सनसनी

Arjun Tendulkar IPL 2026: आईपीएल 2026 में अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंग. LSG ने उन्हें 30 लाख रुपये में खरीदा था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Mar 2026 05:35 PM (IST)
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Arjun Tendulkar Rishabh Pant Video: भारतीय क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर IPL 2026 में एक नई टीम का हिस्सा बने हैं. अब तक मुंबई इंडियंस स्क्वाड का हिस्सा रहे अर्जुन 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में मौजूद हैं. मिनी ऑक्शन में LSG ने उन्हें 30 लाख रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. अगला सीजन शुरू होने से पहले अर्जुन तेंदुलकर और ऋषभ पंत का एकसाथ अभ्यास करने का वीडियो सामने आया है.

दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने इसी साल 5 मार्च को सानिया चंडोक से शादी रचाई है. मगर उससे अगले दिन ही अर्जुन क्रिकेट का अभ्यास करने चले गए थे. जब ऋषभ पंत ने यह बात सुनी तो वे चौंक गए.

ऋषभ पंत ने चौंकते हुए कहा, "तुम युवराज सिंह के साथ भी अभ्यास कर रहे थे, वो भी फुल-टाइम. शादी के अगले दिन ही. तुम उत्साह से भरे हो भाई."

अर्जुन तेंदुलकर 2021-2025 तक मुंबई इंडियंस स्क्वाड का हिस्सा रहे, लेकिन पांच साल में उन्हें केवल 5 मैच खेलने का मौका मिला. अब लखनऊ सुपर जायंट्स में आना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. LSG के लिए अच्छा प्रदर्शन करके वो अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं. बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स अपना पहला मैच 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलेगी.

सवा किलो का बैट

अर्जुन तेंदुलकर ठीक अपने पिता सचिन तेंदुलकर की तरह भारी बैट से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं. जब ऋषभ पंत ने उनसे पूछा तो अर्जुन ने बताया कि उनके बैट का वजन 1220 ग्राम है, जो लगभग सवा किलोग्राम के बराबर है. जब ऋषभ पंत ने यह सुना तो वे चौंक गए और पूछने लगे कि भारी बल्ले से खेलने का क्या फायदा है.

अर्जुन ने बताया कि गेंद टाइम होते ही पार चली जाती है. अर्जुन ने यह भी बताया कि उनके पिता सचिन तेंदुलकर 1310-1315 ग्राम के बल्ले से खेला करते थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Mar 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Arjun Tendulkar INDIAN PREMIER LEAGUE RISHABH PANT IPL 2026
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