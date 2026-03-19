अर्जुन तेंदुलकर की इस हरकत से हैरान हुए ऋषभ पंत, वायरल वीडियो से मची सनसनी
Arjun Tendulkar IPL 2026: आईपीएल 2026 में अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंग. LSG ने उन्हें 30 लाख रुपये में खरीदा था.
Arjun Tendulkar Rishabh Pant Video: भारतीय क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर IPL 2026 में एक नई टीम का हिस्सा बने हैं. अब तक मुंबई इंडियंस स्क्वाड का हिस्सा रहे अर्जुन 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में मौजूद हैं. मिनी ऑक्शन में LSG ने उन्हें 30 लाख रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. अगला सीजन शुरू होने से पहले अर्जुन तेंदुलकर और ऋषभ पंत का एकसाथ अभ्यास करने का वीडियो सामने आया है.
दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने इसी साल 5 मार्च को सानिया चंडोक से शादी रचाई है. मगर उससे अगले दिन ही अर्जुन क्रिकेट का अभ्यास करने चले गए थे. जब ऋषभ पंत ने यह बात सुनी तो वे चौंक गए.
ऋषभ पंत ने चौंकते हुए कहा, "तुम युवराज सिंह के साथ भी अभ्यास कर रहे थे, वो भी फुल-टाइम. शादी के अगले दिन ही. तुम उत्साह से भरे हो भाई."
Looks like Sachin sir gave last chanse to Arjun Tendulkar ⚠️— Kiara (@crickiara) March 18, 2026
Rishabh - tera bat ka kitna weight h ? , Yuvi paaji ke sath full time practice, Saadi ke din bhi
Arjun - 1220 kg , Papa to 1320-30 ki bolte h , kam weight se jata nhi h shot !! 🤯
pic.twitter.com/FQk0C48nMc
अर्जुन तेंदुलकर 2021-2025 तक मुंबई इंडियंस स्क्वाड का हिस्सा रहे, लेकिन पांच साल में उन्हें केवल 5 मैच खेलने का मौका मिला. अब लखनऊ सुपर जायंट्स में आना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. LSG के लिए अच्छा प्रदर्शन करके वो अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं. बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स अपना पहला मैच 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलेगी.
सवा किलो का बैट
अर्जुन तेंदुलकर ठीक अपने पिता सचिन तेंदुलकर की तरह भारी बैट से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं. जब ऋषभ पंत ने उनसे पूछा तो अर्जुन ने बताया कि उनके बैट का वजन 1220 ग्राम है, जो लगभग सवा किलोग्राम के बराबर है. जब ऋषभ पंत ने यह सुना तो वे चौंक गए और पूछने लगे कि भारी बल्ले से खेलने का क्या फायदा है.
अर्जुन ने बताया कि गेंद टाइम होते ही पार चली जाती है. अर्जुन ने यह भी बताया कि उनके पिता सचिन तेंदुलकर 1310-1315 ग्राम के बल्ले से खेला करते थे.
यह भी पढ़ें:
राजस्थान रॉयल्स टीम में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, IPL 2026 से पहले कप्तान रियान पराग ने दिया अपडेट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL