ICC WTC में भारतीय बल्लेबाजों की ऐतिहासिक पारियां, गिल से कोहली तक ने बनाए ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड

आईसीसी(ICC) वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में भारतीय बल्लेबाजों ने कई ऐसी पारियां खेली हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा को और मजबूत किया है. लंबे फॉर्मेट में धैर्य, तकनीक और फिटनेस की असली परीक्षा होती है और भारतीय खिलाड़ियों ने इस मंच पर बड़े स्कोर बनाकर दुनिया को प्रभावित किया है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान भारत की ओर से खेली गई कुछ सबसे बड़ी पारियों पर एक नजर डालते हैं.

शुभमन गिल का ऐतिहासिक कारनामा

WTC में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर शुभमन गिल के नाम दर्ज है. जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में गिल ने 269 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने 387 गेंदों में 30 चौके और 3 छक्के लगाए. यह पारी न सिर्फ रन के लिहाज से बड़ी थी, बल्कि तकनीक, धैर्य और आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण भी रही. इस पारी ने गिल को टेस्ट क्रिकेट के नए सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया.

विराट कोहली की क्लासिक पारी

भारतीय टेस्ट कप्तान रह चुके विराट कोहली ने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पुणे टेस्ट में नाबाद 254 रन बनाए थे. 336 गेंदों में खेली गई इस पारी में कोहली ने 33 चौके और 2 छक्के जड़े. यह पारी कोहली के करियर की सबसे बेहतरीन टेस्ट पारियों में गिनी जाती है, जिसने WTC के शुरुआती दौर में भारत की मजबूत स्थिति बनाई.

मयंक अग्रवाल की दोहरी मौजूदगी

मयंक अग्रवाल इस सूची में दो बार जगह बनाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ इंदौर टेस्ट में 243 रन की पारी खेली थी, जिसमें 28 चौके और 8 छक्के शामिल थे.

इसके अलावा उसी साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम टेस्ट में मंयक ने 215 रन बनाए थे. इन दोनों पारियों ने मयंक को उस समय भारतीय टेस्ट टीम का अहम बल्लेबाज बना दिया था.

यशस्वी जायसवाल का आक्रामक अंदाज

नई पीढ़ी के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में नाबाद 214 रन बनाकर सबका ध्यान खींचा. सिर्फ 236 गेंदों में खेली गई इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 12 छक्के लगाए. करीब 90 के स्ट्राइक रेट से खेली गई यह पारी टेस्ट क्रिकेट में उनके आक्रामक सोच को दर्शाती है.