हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सICC WTC में भारतीय बल्लेबाजों की ऐतिहासिक पारियां, गिल से कोहली तक ने बनाए ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड

ICC WTC में भारतीय बल्लेबाजों की ऐतिहासिक पारियां, गिल से कोहली तक ने बनाए ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड

ICC WTC में भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्य, तकनीक और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया है. WTC में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर शुभमन गिल के नाम दर्ज है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Dec 2025 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी(ICC) वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में भारतीय बल्लेबाजों ने कई ऐसी पारियां खेली हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा को और मजबूत किया है. लंबे फॉर्मेट में धैर्य, तकनीक और फिटनेस की असली परीक्षा होती है और भारतीय खिलाड़ियों ने इस मंच पर बड़े स्कोर बनाकर दुनिया को प्रभावित किया है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान भारत की ओर से खेली गई कुछ सबसे बड़ी पारियों पर एक नजर डालते हैं.

शुभमन गिल का ऐतिहासिक कारनामा

WTC में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर शुभमन गिल के नाम दर्ज है. जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में गिल ने 269 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने 387 गेंदों में 30 चौके और 3 छक्के लगाए. यह पारी न सिर्फ रन के लिहाज से बड़ी थी, बल्कि तकनीक, धैर्य और आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण भी रही. इस पारी ने गिल को टेस्ट क्रिकेट के नए सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया.

विराट कोहली की क्लासिक पारी

भारतीय टेस्ट कप्तान रह चुके विराट कोहली ने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पुणे टेस्ट में नाबाद 254 रन बनाए थे. 336 गेंदों में खेली गई इस पारी में कोहली ने 33 चौके और 2 छक्के जड़े. यह पारी कोहली के करियर की सबसे बेहतरीन टेस्ट पारियों में गिनी जाती है, जिसने WTC के शुरुआती दौर में भारत की मजबूत स्थिति बनाई.

मयंक अग्रवाल की दोहरी मौजूदगी

मयंक अग्रवाल इस सूची में दो बार जगह बनाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ इंदौर टेस्ट में 243 रन की पारी खेली थी, जिसमें 28 चौके और 8 छक्के शामिल थे.

इसके अलावा उसी साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम टेस्ट में मंयक ने 215 रन बनाए थे. इन दोनों पारियों ने मयंक को उस समय भारतीय टेस्ट टीम का अहम बल्लेबाज बना दिया था.

यशस्वी जायसवाल का आक्रामक अंदाज

नई पीढ़ी के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में नाबाद 214 रन बनाकर सबका ध्यान खींचा. सिर्फ 236 गेंदों में खेली गई इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 12 छक्के लगाए. करीब 90 के स्ट्राइक रेट से खेली गई यह पारी टेस्ट क्रिकेट में उनके आक्रामक सोच को दर्शाती है. 

Published at : 23 Dec 2025 07:08 AM (IST)
Tags :
ICC WTC VIRAT KOHLI TEAM INDIA SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
CM Yogi VS Akhilesh Yadav: 'दो नमूने' पर हो गया योगी VS अखिलेश...किसने क्या कहा? | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
राजस्थान
राजस्थान: BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को दे दी चेतावनी, बोले- 'अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो...'
राजस्थान: BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को दे दी चेतावनी, बोले- 'अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो धरना तय'
हेल्थ
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
ट्रेंडिंग
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
मध्य प्रदेश
दमोह-छतरपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, 25 फिट नीचे गिरी डंपर, गिट्टी में दबे कांग्रेस नेता समेत 3 की मौत
दमोह-छतरपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, 25 फिट नीचे गिरी डंपर, गिट्टी में दबे कांग्रेस नेता समेत 3 की मौत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget