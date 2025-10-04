World Para Athletics Championships 2025: पूरे स्टेडियम में मचा हड़कंप! आवारा कुत्तों ने कोचों पर किया हमला, तुरंत अस्पताल ले जाया गया
दिल्ली के JLN स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान घुसे आवारा कुत्तों ने जापान और केन्या के कोचों पर हमला कर दिया. अफरा-तफरी मचने के बाद आयोजकों ने सुरक्षा बढ़ा दी है.
World Para Athletics Championships 2025: दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में चल रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के दौरान शुक्रवार (3 अक्टूबर) को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. स्टेडियम के अंदर घुसे कुछ आवारा कुत्तों ने जापान और केन्या के कोचों पर हमला कर दिया, जिससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई. दोनों कोचों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें ट्रीटमेंट और एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए.
कैसे घटी ये घटना?
जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 9 बजे के आसपास जब खिलाड़ी और कोच अपने-अपने सत्र की तैयारी में जुटे थे, तभी स्टेडियम परिसर में दो आवारा कुत्ते दाखिल हो गए. केन्या के कोच डेनिस माराजिया उस वक्त कॉल रूम के पास अपने खिलाड़ी से बातचीत कर रहे थे. अचानक पीछे से आए कुत्ते ने उनके पैर पर काट लिया. खून निकलने लगा और आसपास मौजूद स्टाफ ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला.
कुछ ही मिनट बाद जापान की महिला कोच मेइको ओकुमत्सु भी इसी तरह की घटना का शिकार हुईं. वह प्रैक्टिस ट्रैक पर खिलाड़ियों की निगरानी कर रही थीं, तभी एक और कुत्ता उनके पास आया और काट लिया. दोनों घटनाएं आधे घंटे के भीतर हुईं, जिससे विदेशी टीमों में डर और नाराजगी फैल गई.
आयोजकों ने दी सफाई
इस घटना के बाद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की आयोजन समिति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि दोनों कोचों को तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वे सुरक्षित अपने होटल लौट गए. आयोजकों के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की जा रही है और अब स्टेडियम में कुत्ता पकड़ने वाली दो टीमें स्थायी रूप से तैनात कर दी गई हैं.
समिति ने यह भी बताया कि 21 अगस्त 2025 को ही नगर निगम (MCD) को पत्र लिखकर स्टेडियम परिसर से कुत्तों को हटाने के लिए कहा गया था. उस समय परिसर खाली भी कराया गया था, लेकिन खाने की तलाश में कुत्ते दोबारा घुस आए. अब क्षेत्र को फिर से सैनिटाइज कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या
यह कोई पहली घटना नहीं है जब राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक सामने आया हो. सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे पर सख्त निर्देश दे चुका है, लेकिन हालात अब भी नहीं सुधरे हैं. अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान ऐसी घटनाएं न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि भारत की ग्लोबल इमेज को भी नुकसान पहुंचाती हैं.
