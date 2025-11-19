वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का

World Boxing Championship: ग्रेटर नोएडा, शहीद विजय सिंह पथिक स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है. मीनाक्षी (48 किग्रा) ने कोरिया की बाक चो-रोंग को 5-0 से हराया है. अरुंधति चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वापसी करते हुए तीन बार की विश्व कप पदक विजेता लियोनी मुलर को हराया है. मीनाक्षी, अंकुश फंगल, परवीन और नूपुर सभी ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

डेढ साल बाद अरुंधति का जोरदार कमबैक

पूर्व विश्व चैंपियन अरुंधति डेढ़ साल के बाद प्रतिस्पर्धा कर रही थीं. शुरुआती दोनों राउंड में पूरी आक्रामकता के साथ जीत हासिल की. दूसरे राउंड में जर्मन की खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है. अरुंधति ने कहा, "मैंने डेढ़ साल बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी की है, और आरएससी जीत के साथ वापसी करके मुझे बहुत खुशी हो रही है. शुरुआत में मैं थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मेरा आखिरी अंतरराष्ट्रीय अनुभव पेरिस (ओलंपिक 2024) क्वालीफायर में हार के रूप में था, जिसके बाद मेरी कलाई की सर्जरी हुई थी.

भारत के अन्य बॉक्सर्स ने भी दिखाया दम

अंकुश फंगल (80 किग्रा) ने ऑस्ट्रेलिया के मार्लन सेवेहोन को 5-0 से हराया है. जबकि नुपुर (80 किग्रा) ने यूक्रेन की मारिया लोवचिन्स्का को मात दी है. परवीन (60 किग्रा) ने दिन का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए पोलैंड की विश्व मुक्केबाजी कप रजत पदक विजेता राइगेल्स्का अनेटा एल्जबिएटा को 3-2 के कड़े मुकाबले में हराकर रिंग में अपनी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन किया.

आगे होंगे रोमांचक मुकाबले

प्रीति (54 किग्रा) को ओलंपिक पदक विजेता और तीन बार की विश्व चैंपियन हुआंग सियाओ-वेन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. जबकि स्वीटी बूरा (75 किग्रा) का सामना ऑस्ट्रेलिया की एम्मा-सू ग्रीट्री से होगा. इसी तरह नरेंद्र और नवीन भी फाइनल में जगह बनाने की कोशिश में दिखेंगे. अभिनाश जामवाल अपने अभियान की शुरुआत यूक्रेन के एल्विन अलीयेव के खिलाफ खेलते हुए करेंगे.