भारत-आयरलैंड के बीच 26 जून यानी आज से होने वाला पहला टी20 मुकाबला बेलफास्ट के मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में सबकी नज़रे युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी पर होंगी. सबको यही उम्मीद है कि इस 15 साल के युवा बल्लेबाज़ को पहला इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेलने का मौका मिलेगा.

टीम इंडिया में जगह मिलने के बाद वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं.उनके डेब्यू मैच को लेकर सबका उत्साह और भी बढ़ गया है, क्योंकि वैभव के माता-पिता उन्हें सपोर्ट करने के लिए नॉर्दर्न आयरलैंड पहुंच चुके हैं.सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है,जिसमें उनके माता-पिता भारतीय टीम के होटल में दाखिल होते नज़र आ रहे हैं. नीचे आप वीडियो में देख सकते हैं.

Vaibhav Sooryavanshi parents reached Belfast



- Vaibhav Sooryavanshi parents will be living in team India hotel

- BCCI has arranged parent stay in Indian team hotelpic.twitter.com/6As15tNyFa — Raja (@_raja_kumar) June 25, 2026

इस वीडियो में वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी अपनी पत्नी आरती के साथ होटल में जाते हुए दिख रहे हैं. इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वैभव को उनके करियर का खास मौका मिलने वाला है. वैभव को जब भारतीय टीम की जर्सी मिली तब उन्होंने कहा था कि यह एक सपने जैसा था, जो आज सच होते नज़र आ रहा है.

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उन्होंने आगे कहा,'मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूं,जिस वजह से मैंने बचपन में बैट उठाया था और मैदान में प्रैक्टिस की थी,आज वो सपना सच होते दिख रहा है.मैं सच में इस फीलिंग को शब्दों में नहीं बता पाऊंगा'.

टीम इंडिया की जर्सी को देखकर भावुक हुए वैभव

वैभव सूर्यवंशी ने यह भी माना कि वे जर्सी को देखकर भावुक हो गए और उस पल की अहमियत को समझ नहीं पाए. उन्होंने बताया कि यह एक सपने जैसा लग रहा था. जैसे ही मैंने टी शर्ट को देखा मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर पाया.कभी-कभी जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हें भी आते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती. जब वो सपना सच हो जाता है तो आप समझ नहीं पाते कि कैसे रिएक्ट करें. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था'.

सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा

वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम तक का सफर भी कमाल का रहा है.इस साल भारत की पुरूष टीम में चुनें जाने वाले वैभव सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने.उन्होंने 1989 से चला आ रहा सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है.श्रीलंका ए के खिलाफ चल रही ट्राई सीरीज के फाइनल मुकबाले में उन्होंने सिर्फ 29 गेंद खेलकर 94 रन बनाए थे.11 गेंद खेलकर तो उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था,जोकि लिस्ट ए का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

वैभव सूर्यवंशी ने पहली बार नेशनल टीम में जगह बनाई

बिहार के इस युवा बल्लेबाज़ ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन दिखाया था.जिसके बाद वैभव ने पहली बार नेशनल टीम में जगह बनाई.उन्होंने आईपीएल 2026 में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे. उनके नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी रहा. साथ में वैभव ने कई व्यक्तिगत अवॉर्ड भी जीते हैं. जिसकी वजह से आज वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए युवा बल्लेबाज़ बन चुके हैं.

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