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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक के बदले दुबे, ब्रेविस और 10 करोड़, CSK-MI ट्रेड की अफवाहों पर बोले आकाश चोपड़ा

हार्दिक के बदले दुबे, ब्रेविस और 10 करोड़, CSK-MI ट्रेड की अफवाहों पर बोले आकाश चोपड़ा

IPL 2027 Trade Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या के CSK में जाने की अटकलों ने फिर से जोड़ पकड़ लिया है. इस डील को लेकर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 28 Jul 2026 08:53 PM (IST)
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IPL 2027 से पहले ट्रेड विंडो खुली हुई है, सबसे ज्यादा चर्चा में हार्दिक पांड्या हैं. खबर है कि हार्दिक के बदले चेन्नई सुपर किंग्स शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस के साथ-साथ 10 करोड़ रुपये कैश देने को भी तैयार है. हालांकि किसी भी ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है. अब पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस पर प्रतिक्रिया सामने रखी है. आकाश का कहना है कि हार्दिक के बदले 2 खिलाड़ी देने से CSK के सामने मिडिल ऑर्डर बैटिंग में नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी.

बॉलर के बिना MI का काम नहीं चलेगा

आकाश चोपड़ा ने सबसे पहले सवाल उठाया कि मुंबई इंडियंस अगर हार्दिक पांड्या को जाने देती है और बदले में शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस के रूप में वह 2 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों का क्या करेगी. आकाश ने कहा कि MI को गेंदबाजों की जरूरत है. पूर्व क्रिकेटर ने सलाह देते हुए बताया कि ट्रेड में मुंबई को एक गेंदबाज की मांग भी करनी चाहिए, क्योंकि बॉलर के बिना MI का काम नहीं चलेगा.

CSK के लिए भी फायदेमंद नहीं डील

आकाश चोपड़ा ने इस संभावित डील को CSK के लिए भी फायदेमंद नहीं बताया. उन्होंने कहा, "हार्दिक पांड्या के आने से चेन्नई में एक ऑलराउंडर की कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन बदले में आप शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस के रूप में 2 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज दे देंगे, फिर काम कैसे चलेगा."

चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, दोनों ही टीमों को बेस्ट कॉम्बिनेशन की तलाश है. एक तरफ मुंबई इंडियंस 2020 के बाद IPL का खिताब जीतने में नाकाम रही है और पिछले 3 में से 2 सीजन में प्लेऑफ में जाने में नाकाम रही है. दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स 2023 में चैंपियन बनने के बाद संघर्ष करती दिखी है. आकाश चोपड़ा ने बताया कि उनके अनुसार यह डील दोनों ही टीमों के लिए फायदेमंद नहीं है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Jul 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
MI Aakash Chopra CSK HARDIK PANDYA IPL 2027
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