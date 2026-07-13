कौन हैं यानिक सिनर? स्कीइंग छोड़ टेनिस चुना, अब लगातार दूसरी बार बने विंबलडन चैंपियन

हर चैंपियन की सफलता के पीछे एक अलग कहानी होती है. किसी ने बचपन से एक ही खेल खेला तो किसी ने बीच रास्ते अपना सपना बदल दिया. दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. स्कीइंग से शुरुआत करने वाले इस खिलाड़ी ने बाद में टेनिस चुना और अब लगातार दूसरी बार विंबलडन जीतकर इतिहास रच दिया.

रविवार 12 जुलाई को विंबलडन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में इटली के स्टार यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6. 3, 6-4 से हराया. इस जीत के साथ उन्होंने लगातार दूसरे साल विंबलडन का खिताब अपने नाम किया. साथ ही यह उनके करियर का पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब भी बन गया.

इस साल सिनर के लिए यह मुकाबला बेहद खास था. फ्रेंच ओपन में वह खिताब नहीं जीत सके थे और फिटनेस भी उनके लिए चुनौती बनी रही. ऐसे में विंबलडन का फाइनल उनके लिए वापसी का सबसे बड़ा मौका था. उन्होंने इस चुनौती को शानदार अंदाज में स्वीकार किया और खिताब बचाने में सफल रहे.

ये भी पढ़े-Wimbledon Final: वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पहुंचे विंबलडन, सूट-बूट में लग रहे एकदम हीरो; साथ में 'सिक्सर किंग'

फाइनल की शुरुआत आसान नहीं रही. पहला सेट टाई ब्रेकर में ज्वेरेव के नाम रहा. लेकिन इसके बाद सिनर ने लय पकड़ी. दूसरे सेट का टाई ब्रेकर जीतकर उन्होंने बराबरी की और फिर अगले दोनों सेट अपने नाम करते हुए मुकाबला खत्म कर दिया.

फाइनल से पहले सेमीफाइनल में उन्होंने नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर बता दिया था कि वह खिताब के सबसे मजबूत दावेदार हैं.

स्कीइंग छोड़ टेनिस चुना

यानिक सिनर का बचपन इटली के डोलोमाइट्स पर्वतीय इलाके में बीता. उस समय उनका पहला प्यार टेनिस नहीं बल्कि स्कीइंग थी. सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने जूनियर स्की चैंपियनशिप जीत ली थी. बाद में उन्होंने टेनिस को अपना करियर बनाने का फैसला किया. यही फैसला उन्हें दुनिया का नंबर एक खिलाड़ी और लगातार दो बार का विंबलडन चैंपियन बना गया.

स्कीइंग से टेनिस तक का यह सफर बताता है कि सही समय पर लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है. यानिक सिनर ने अपनी मेहनत और लगातार प्रदर्शन से खुद को इस दौर के सबसे बड़े टेनिस सितारों में शामिल कर लिया है.

'शराब पार्टी सब करो...', भारत से टी20 सीरीज जीतने के बाद ब्रेंडन मैकुलम ने खिलाड़ियों को दी खुली छूट