टीम इंडिया की 'भगवा' जर्सी पर भकड़े पूर्व कप्तान, बोले- 'यह शर्मनाक...'

Hockey India Saffron Jersey: भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी के कलर पर पूर्व कप्तान विरेन रासक्विन्हा (Viren Rasquinha) ने सवाल खड़ा किया. टीम इंडिया को अगले महीने से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 (Hockey World Cup 2026) खेलना है. इसके लिए टीम की प्राइमरी जर्सी को भगवा कलर का रखा गया है. इससे पहले भारत की हॉकी टीम की जर्सी ब्लू कलर की थी.

27 जुलाई को हॉकी इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल से जर्सी को लेकर एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें नई जर्सी को दिखाया गया था.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया था, "पेश करते हैं भारत की नई जर्सी! हर टांका एक कहानी बताता है. हर पैटर्न, हर रंग भारत का गौरव समेटे हुए है. हमारी टीमें FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 में एक बार फिर देश का मान बढ़ाने के लिए तैयार हैं."

I must say that @TheHockeyIndia has done many good things for 🇮🇳 🏑. But this is embarrassing. The legacy & identity of the Indian team has always been BLUE. I wore the Blue jersey with pride for many years. Fans want to see our Indian team in blue. What is the logic of orange? https://t.co/apDnJkTld4 — Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 29, 2026

इसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान विरेन रासक्विन्हा ने लिखा, "मैं जरूर कहूंगा कि हॉकी इंडिया ने भारत के लिए तमाम अच्छी चीजें की हैं, लेकिन यह शर्मिंदा करने वाला है. भारतीय टीम की विरासत और पहचान हमेशा से 'नीली' (BLUE) रही है. मैंने गर्व के साथ कई सालों तक नीली जर्सी पहनी है. फैंस भारतीय टीम को ब्लू जर्सी में देखना चाहते हैं. ऑरेंज का क्या तर्क है?"

बता दें कि विरेन रासक्विन्हा ने कलर को ऑरेंज बताया, जबकि हॉकी इंडिया के जरिए शेयर की गई वीडियो में कलर को सैफ्रॉन कहा गया, जिसे हिंदी भाषा में अक्सर 'भगवा' कलर के नाम से जाना जाता है.

कलर पर हॉकी इंडिया ने क्या कहा?

वीडियो में हॉकी इंडिया ने भगवा कलर को लेकर कहा कि यह, "यह साहस, त्याग और जीत को दर्शाता है. इसकी प्रेरणा भारत के झंडे और उगते हुए सूरज से ली गई है, यह नई शुरुआत को बताता है."

इसके बाद जर्सी पर छपे मंडाला को लेकर कहा गया, "भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने वाले प्रेरणादायक पैटर्न."

जर्सी के ब्लू रंग की झलक को लेकर कहा गया कि अशोक चक्र से प्रेरित है. सुदर्शन चक्र का आधुनिक रूप, जो "ताकत, एकता और गति" का प्रतीक है. इसी तरह जर्सी के और हिस्सों के बारे में बताया गया.

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