T20 World Cup 2024 Record: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की कामयाबी के पीछे गेंदबाजों का योगदान सबसे अहम रहा. टूर्नामेंट के दौरान भारत ने कई मजबूत टीमों को रोका और इसमें तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिनरों तक सभी ने शानदार प्रदर्शन किया. आइए जानते हैं भारत के प्रमुख विकेट टेकर गेंदबाजों के प्रदर्शन के बारे में, जिन्होंने टी20 वर्ल्डकप में अहम योगदान दिया.

अर्शदीप सिंह: भारत के सबसे सफल गेंदबाज

अर्शदीप सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने 8 मैचों में 17 विकेट अपने नाम किए. अर्शदीप का औसत 12.64 रहा, जो उनकी निरंतरता को दिखाता है. पावरप्ले में नई गेंद से और डेथ ओवर में यॉर्कर के जरिए उन्होंने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट देकर सिर्फ 9 रन रहा, जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया.

जसप्रीत बुमराह: किफायत और नियंत्रण का दूसरा नाम

जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर साबित किया कि वे क्यों भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हैं. उन्होंने 8 मैचों में 15 विकेट लिए, लेकिन सबसे खास रही उनकी शानदार इकॉनमी 4.17. बुमराह ने मुश्किल हालात में रन रोककर दबाव बनाया और लगातार बल्लेबाजों से गलतियां कराईं. उनका 3 विकेट देकर 7 रन का प्रदर्शन टूर्नामेंट के बेहतरीन स्पेल्स में गिना गया.

हार्दिक पांड्या: ऑलराउंड पैकेज

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गेंद से भी टीम को मजबूती दी. उन्होंने 8 मैचों में 11 विकेट लिए. मिडिल ओवर्स में हार्दिक ने अहम सफलताएं दिलाईं और कई साझेदारियां तोड़ीं. उनका अनुभव और आत्मविश्वास बड़े मैचों में भारत के काम आया.

कुलदीप यादव: स्पिन से बदला मैच का रुख

कुलदीप यादव ने कम मैच खेलने के बावजूद बड़ा असर छोड़ा. उन्होंने 5 मैचों में 10 विकेट लिए. उनकी चाइनामैन गेंदबाजी को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल साबित हुआ. बीच के ओवरों में कुलदीप ने रन गति पर ब्रेक लगाया और विकेट भी झटके.

अक्षर पटेल: सटीक लाइन-लेंथ का कमाल

अक्षर पटेल ने 8 मैचों में 9 विकेट लिए. भले ही विकेट कम लगे हों, लेकिन उन्होंने किफायती गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया. उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने टीम को संतुलन दिया.