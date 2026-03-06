टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे महंगे स्पेल, इस दिग्गज का नाम भी इस शर्मनाक लिस्ट में शामिल

टी20 क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए रन बचाना हमेशा बड़ी चुनौती होता है. खासकर जब सामने आक्रामक बल्लेबाज हों तो हालात और मुश्किल हो जाते हैं. ICC मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती काफी महंगे साबित हुए. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने चार ओवर में 64 रन दे दिए. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी भारतीय गेंदबाज का सबसे महंगा स्पेल साबित हुआ.

हालांकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए इससे भी ज्यादा महंगे स्पेल देखने को मिले हैं. आइए जानते हैं उन पांच भारतीय गेंदबाजों के बारे में, जिन्होंने T20I में सबसे ज्यादा रन खर्च किए.

प्रसिद्ध कृष्णा - 68 रन

इस सूची में सबसे ऊपर नाम तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का है. साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए टी20 मैच में उन्होंने चार ओवर में 68 रन लुटा दिए थे. मैच के आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ 23 रन बना लिए, जिससे भारत को हार का सामना करना पड़ा.

वरुण चक्रवर्ती - 64 रन

दूसरे स्थान पर वरुण चक्रवर्ती का नाम आता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ खुलकर रन बनाए. खासकर युवा बल्लेबाज जैकब बैथल ने उनके ओवर की शुरुआत में ही लगातार तीन छक्के जड़ दिए, जिससे उनका स्पेल काफी महंगा साबित हुआ.

युजवेंद्र चहल - 64 रन

भारत के अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल भी इस सूची में शामिल हैं. 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान सेंचुरियन में खेले गए टी20 मैच में उन्होंने चार ओवर में 64 रन खर्च दिए थे. उस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ लगातार बड़े शॉट लगाए थे.

अर्शदीप सिंह - 62 रन

इस सूची में चौथा नाम तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी मैच में उन्होंने चार ओवर में 62 रन खर्च किए थे, जिसमें एक ओवर में 22 रन भी शामिल थे. यह मैच गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ था.

जसप्रीत बुमराह - 58 रन

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम भी इस लिस्ट में है. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए एक मैच में उनके चार ओवर में 58 रन कूट दिए गए थे. हालांकि बुमराह आम तौर पर किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा.