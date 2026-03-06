हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, वरुण चक्रवर्ती की जगह लेगा ये ऑलराउंडर!

IND vs NZ Playing 11: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा. जानिए फाइनल के लिए टीम इंडिया में क्या बदलाव हो सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Mar 2026 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup Final India Playing 11: भारतीय क्रिकेट टीम लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. रविवार को टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से हराया. संजू सैमसन बेहतरीन फॉर्म में हैं, लगातार दो अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं, जसप्रीत बुमराह से लेकर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने भी अपना-अपना योगदान बखूबी निभाया है.

अब भारत को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनकर इतिहास रचना है तो उसे 8 मार्च को न्यूजीलैंड की चुनौती से पार पाना होगा. मगर खिताबी भिड़ंत से पहले टीम इंडिया की कई सारी खामियां दुनिया के सामने उजागर हुई हैं, जिनकी वजह से भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव संभव है. यहां जान लीजिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन कैसी दिख सकती है.

क्या वरुण चक्रवर्ती होंगे बाहर?

खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती आलोचकों के निशाने पर हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 4 ओवरों में 64 रन लुटा दिए थे. पिछले चारों मैचों में उन्होंने विकेट तो लिया है, लेकिन जमकर धुनाई भी हुई है. वाशिंगटन सुंदर को स्पिन गेंदबाजी विकल्प और चक्रवर्ती के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन टीम इंडिया मैनेजमेंट शायद ही उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर करेगा. इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता कि चक्रवर्ती अभी टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट (13) लेने वाले गेंदबाज हैं.

दूसरी ओर मैनेजमेंट ने लगातार अभिषेक शर्मा पर भी भरोसा दिखाया है और फाइनल में भी उन्हें अवश्य ही मौका मिलेगा. दूसरी ओर संजू सैमसन और ईशान किशन भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बने हुए हैं. मिडिल ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने लगातार छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली हैं. गेंदबाजी लाइन-अप में भी किसी बदलाव की उम्मीद कम है. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या तीन तेज गेंदबाजी विकल्प होंगे, वहीं वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल स्पिन का भार संभालते हुए नजर आ सकते हैं.

फाइनल में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

सेमीफाइनल में टीम इंडिया से हारने पर क्या बोले कप्तान हैरी ब्रूक? हैरान करने वाला बयान आया सामने

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 06 Mar 2026 05:11 PM (IST)
T20 World Cup Final India National Cricket Team India Playing 11 IND Vs NZ Final
