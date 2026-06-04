‘बेबी बॉस' वैभव सूर्यवंशी के साथ हर वक्त दिखता है यह शख्स, जानिए क्या है रिश्ता

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपने तूफानी प्रदर्शन से खूब सुर्खियां बटोरी हैं. आज पूरी दुनिया उनके रिकॉर्ड्स और तूफानी बल्लेबाजी की बात कर रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन रिकॉर्ड्स के पीछे एक शख्स का बड़ा हाथ है. यह शख्स कैमरों से दूर रहकर यह सुनिश्चित करता रहा कि हमारे और सबके चहेते 15 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग में कभी अकेला महसूस ना करे.

जानकारी के लिए बता दें की वैभव ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 मैचों में 237.30 की स्ट्राइक रेट और 48.50 के औसत से 776 रन बनाए हैं. वैभव आईपीएल के 19वें सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं. वह अब श्रीलंका दौरे पर जाने वाले हैं, जहां इंडिया-ए टीम को 50 ओवर्स फॉर्मेट में ट्राई सीरीज खेलनी है. इस ट्राई सीरीज में श्रीलंका-ए और अफगानिस्तान-ए को भी भाग लेना है.

अगर आपने आईपीएल 2026 में राज्स्थान रॉयल्स के मैचों पर बारीकी से नजर रखी होगी, तो एक चेहरा ऐसा जरूर दिखा होगा जो अक्सर वैभव सूर्यवंशी के आसपास मौजूद रहता था. चाहे टीम का डगआउट हो, मैच के बाद का प्रेजेंटेशन एरिया या फिर टीम बस के आसपास, यह शख्स हर जगह वैभव के साथ नजर आता है. यहां तक कि जब वैभव आईपीएल फाइनल के लिए अहमदाबाद पहुंचे, तब भी वह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता दिखाई दिया.

अब फैन्स के मन में एक सवाल आया कि आखिर कौन है यह शख्स ? कई लोगों यह तक लगा कि वह वैभव का कोई रिश्तेदार है, तो कई लोगों ने उस शख्स को राजस्थान रॉयल्स का मालिक बता दिया. हालांकि असल में यह शख्स रोमी भिंडर हैं, जिनकी कहानी खुद किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. रोमी भिंडर लंबे समय से राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर हैं, लेकिन आईपीएल में उनकी भूमिका सिर्फ एक मैनेजर की नहीं रही. वह वैभव सूर्यवंशी के गार्जियन, मेंटर, दोस्त, और सबसे भरोसेमंद साथी बन गए हैं.