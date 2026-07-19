INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी उड़ा देगी होश, चैंपियन पर होगी पैसों की बारिश; जानें किसे मिलेगी कितनी रकम

FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी उड़ा देगी होश, चैंपियन पर होगी पैसों की बारिश; जानें किसे मिलेगी कितनी रकम

FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल आज रात स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा. जानिए चैंपियन, रनर-अप से लेकर ग्रुप स्टेज में बाहर हुई टीमों को कितने करोड़ रुपये मिलेंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Jul 2026 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल आज रात 12:30 बजे से अर्जेंटीना और स्पेन के बीच है. लियोनेल मेसी की कप्तानी में टीम लगातार दूसरा खिताब जीतकर इतिहास रचना चाहेगी. इतिहास में सिर्फ ब्राजील और इटली लगातार 2 संस्करण जीत पाई है. अर्जेंटीना 3 बार चैंपियन रह चुकी है जबकि स्पेन ने 2010 में अपना एकमात्र फीफा विश्व कप खिताब जीता था. उसके संस्करण के आलावा ये टीम कभी फाइनल में भी नहीं पहुंची है. अब आज चैंपियन का फैसला हो जाएगा. चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में चैंपियन बनने पर इनामी राशि कितनी है? हारने वाली टीम को क्या मिलेगा और और अन्य टीमों को कितनी धनराशि मिलेगी.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में ऐतिहासिक है, इस बार पहली बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया. 3 देशों ने मिलकर (अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको) मेजबानी की और इनामी राशि के तौर पर भी ये ऐतिहासिक है. इस बार कुल इनामी राशि 871 मिलियन डॉलर की है, जो पिछले संस्करण की तुलना में 65% अधिक है. चैंपियन टीम से पहले आपको सेमीफाइनलिस्ट हारने वाली दोनों टीमों की इनामी राशि बताते हैं, जो 500 करोड़ रुपये से अधिक है.

इंग्लैंड और फ्रांस को कितने करोड़ रुपये मिले

फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस और दूसरे में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया था. हारने वाली दोनों टीमों के बीच कांस्य पदक के लिए मुकाबला हुआ. इसमें इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया. इस पोजीशन पर आने के लिए उन्हें 29 मिलियन डॉलर मिले, जो भारतीय मुद्रा में करीब 279 करोड़ रुपये हैं. चौथे स्थान पर रही फ्रांस को 27 मिलियन डॉलर (करीब 259 करोड़ रुपये) मिले.

यह भी पढ़ें- FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी

FIFA वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को कितने करोड़ रुपये मिलेंगे?

स्पेन या अर्जेंटीना, जो टीम फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीतेगी उसे इनामी राशि के रूप में 50 मिलियन डॉलर मिलेंगे. भारतीय मुद्रा में देखें तो ये करीब 481 करोड़ रुपये है. फाइनल हारने यानी उपविजेता टीम को इनामी राशि के रूप में 33 मिलियन डॉलर यानी करि 318 करोड़ रुपये मिलेंगे. यानी खिताब जीतने टीम को वाली उपविजेता टीम से 163 करोड़ रुपये ज्यादा मिलेंगे. हालांकि हर टीम को प्राइज मनी मिलेगी. देखें किसको कितने करोड़ रुपये मिलेंगे.

यह भी पढ़ें- एक मैच में 10 गोल... France vs England मुकाबले में बना इतिहास, FIFA वर्ल्ड कप में 44 सालों बाद हुआ ऐसा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 प्राइज मनी लिस्ट

चैंपियन- 481 करोड़ रुपये
रनर-अप- 318 करोड़ रुपये
तीसरा स्थान (इंग्लैंड)- 279 करोड़ रुपये
चौथा स्थान (फ्रांस)- 259 करोड़ रुपये
क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली टीम- 183 करोड़ रुपये
प्री-क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली टीम- 144 करोड़ रुपये
राउंड ऑफ 32 तक पहुंचने वाली टीम- 106 करोड़ रुपये
ग्रुप स्टेज से बाहर हुई टीम- 87 करोड़ रुपये.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 19 Jul 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Argentina Football Team Spain Football Team Football World Cup 2026 FIFA World Cup 2026 Final Spain Vs Argentina Final FIFA World Cup 2026 Prize Money
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी उड़ा देगी होश, चैंपियन पर होगी पैसों की बारिश; जानें किसे मिलेगी कितनी रकम
फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी उड़ा देगी होश, चैंपियन पर होगी पैसों की बारिश; जानें किसे मिलेगी कितनी रकम
फ़ुटबॉल
'ऐसा है तो उन्हें निकाल दें...', रोहित शर्मा को बाहर करने की खबरों पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
'ऐसा है तो उन्हें निकाल दें...', रोहित शर्मा को बाहर करने की खबरों पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
फ़ुटबॉल
एक मैच में 10 गोल... France vs England मुकाबले में बना इतिहास, FIFA वर्ल्ड कप में 44 सालों बाद हुआ ऐसा
एक मैच में 10 गोल... France vs England मुकाबले में बना इतिहास, FIFA वर्ल्ड कप में 44 सालों बाद हुआ ऐसा
Advertisement

वीडियोज

Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर मचा बवाल, Viral Clip के बाद Makers पर उठे सवाल
Lock Upp 2: Apoorva Mukhija की Wild Card Entry की चर्चा तेज, Shilpa Shinde Controversy के बीच बढ़ेगा ड्रामा?
India's Got Latent 2: Contestant Sakshi Jha के बयानों से मचा बवाल, Samay Raina भी रह गए हैरान
बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आमिर खान!
Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ का किस पर पड़ा सबसे ज्यादा असर? IMF की चौंकाने वाली रिसर्च आई सामने
ट्रंप के टैरिफ का किस पर पड़ा सबसे ज्यादा असर? IMF की चौंकाने वाली रिसर्च आई सामने
दिल्ली NCR
रात 2:30 बजे जंतर-मंतर पहुंचे और सुबह 5 बजे निकले, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का क्या है प्लान?
रात 2:30 बजे जंतर-मंतर पहुंचे और सुबह 5 बजे निकले, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का क्या है प्लान?
विश्व
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी ये मांग
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राहुल गांधी-खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
बिहार
नितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना प्लान, नुक्कड़ सभा-पॉकेट मीटिंग पर फोकस
नितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना प्लान, नुक्कड़ सभा-पॉकेट मीटिंग पर फोकस
एग्रीकल्चर
पैडी ट्रांसप्लांटर से करें धान की रोपाई, प्रति एकड़ बच जाएंगे 4000 रुपये
पैडी ट्रांसप्लांटर से करें धान की रोपाई, प्रति एकड़ बच जाएंगे 4000 रुपये
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget