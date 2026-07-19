वर्ल्ड क्रिकेट में इन दिनों रोहित शर्मा के रिटायरमेंट का मुद्दा छाया हुआ है हालांकि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ये साफ़ कर चुके है लॉर्ड्स में रोहित अपना आख़िरी मैच तो नहीं खेल रहें है.

क्या क्रिकेट में हिटमैन का टाइम खत्म हो चुका है इसको लेकर ABP न्यूज़ कंसलटेंट रवीश बिष्ट ने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर मदनलाल से खास बातचीत की.

सवाल- क्या आप रोहित शर्मा को मिशन 2027 का हिस्सा देखते है या आपको लगता है अब फैसला हो जाना चाहिए ?

जवाब- लॉर्ड्स में फैसला क्यों होना चाहिए, रिटायरमेंट तो किसी भी खिलाड़ी का व्यक्तिगत फैसला है , उसके बाद ही सिलेक्टर को देखना होता है.

सवाल- खबर तो ये है कि सिलेक्टर्स रोहित को बता चुके है कि वो उन्हें आगे नहीं देखते.

जवाब - अगर ऐसा तो सिलेक्टर्स उन्हें निकाल दें. रोहित बड़े खिलाड़ी हैं, मैं मानता हूँ की कुछ मैच में रोहित के रन नहीं आए हैं लेकिन अगर रोहित को ख़ुद से लगेगा तो वो रिटायर हो जाएंगे. रिटायरमेंट का कॉल पर्सनल हैं, जैसे बेन स्टोक्स ने ड्रेसिंग रूम में जाकर सबको बताया और संन्यास ले लिया. तो ये तो रोहित की कॉल है उन्हें क्या करना है.

सवाल- आपको नहीं लगता अब वक्त यशस्वी जायसवाल का है उन्हें भी तो मौक़ा देना होगा?

जवाब- आपने सूर्यवंशी के साथ क्या किया आपने ज़बरदस्ती संजू को बैठा दिया , अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप बाहर क्यों जाओगे? मैं भी सिलेक्टर रह चुका हूँ मैंने कभी किसी को ऐसे ड्रॉप नहीं किया. जायसवाल अच्छा खिलाड़ी है तो उसका टाइम भी आएगा.

सवाल- 2027 में रोहित 40 के हो जाएँगे तो आपको नहीं लगता ये फैक्टर उनके ख़िलाफ़ है?

जवाब- अगर ऐसा है तो सिलेक्टर्स को रोहित को भरोसे में लेना चाहिए, उनके साथ बात करे तभी चीज़ें ठीक होंगी ना. लेकिन बीसीसीआई सचिव तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है. सिलेक्टर्स को जाकर रोहित से उसका फ्यूचर प्लान पूछना चाहिए अगर को कहता है की खेलना चाहता हूँ तो ठीक है लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो सिलेक्टर्स फ़ैसला ले सकते है. ऐसे में तो रोहित शर्मा के ऊपर काफ़ी प्रेशर बना दिया गया. रोहित बहुत बड़ा खिलाड़ी है.

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सवाल- सर गारफील्ड सोबर्स का निधन हो गया आप कैसे याद करेंगे उन्हें ?

जवाब- गैरी सोबर्स क्रिकेट के लिए डॉन ब्रैडमैन की ही तरह थे. वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर थे. आप उनके स्टैट्स देख लीजिए. जब मैं कोच था तब वो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में आए थे और उन्होंने खिलाड़ियों को काफी मोटीवेट किया. सोबर्स ने ही वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की आधारशिला रखी थी. सोबर्स के फैन तो ख़ुद ब्रैडमैन थे. एक बार वर्ल्ड सीरीज़ में डेनिस लिली ने सोबर्स को जल्दी आउट कर दिया था. अगले मैच में सोबर्स ने 225 रन मारे तब ब्रैडमैन ने कहा था कि ऐसी इनिंग नहीं देखी. वो क्रिकेट इतिहास के महान ऑलराउंडर थे.

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