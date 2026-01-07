बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान इन दिनों मैदान के बाहर ज्यादा चर्चा में हैं. आईपीएल 2026 से बाहर होने के बाद उनका नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद भारत में उनको IPL में खिलाने को लेकर हर तरफ आलोंचनाए होने लगी. इसके चलते BCCI नें उन्हें बाहर कर दिया. इसी बीच फैंस उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी जानना चाहते हैं. मुस्तफिजुर अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखते हैं, लेकिन उनकी शादी की कहानी काफी दिलचस्प है.

चचेरी बहन से हुआ निकाह

मुस्तफिजुर रहमान ने साल 2019 में सामिया परवीन से निकाह किया था. खास बात यह है कि सामिया उनकी चचेरी बहन हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी से पहले दोनों करीब छह साल तक एक-दूसरे को जानते और डेट करते रहे. बाद में दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार किया. न्यूजीलैंड दौरे से लौटने के बाद मुस्तफिजुर ने बेहद सादे तरीके से पारिवारिक समारोह में शादी की थी.

कौन हैं सामिया परवीन?

सामिया परवीन बांग्लादेश के नरैल शहर की रहने वाली हैं. उनका जन्म 20 फरवरी 1996 को हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नरैल से की और आगे की पढ़ाई के लिए ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. सामिया ने मनोविज्ञान (Psychology) में पढ़ाई की है. हालांकि उनके प्रोफेशन को लेकर सार्वजनिक रुप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि वह निजी जीवन को काफी गोपनीय रखना पसंद करती है.

सोशल मीडिया से रहती हैं दूर

सामिया परवीन सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखती हैं. मुस्तफिजुर के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी कुछ तस्वीरें जरूर दिखती हैं, लेकिन ज्यादातर फोटो में सामिया का चेहरा ढका हुआ होता है. वह बुर्का पहने दिखाई देती हैं. उन्हें क्रिकेट मैचों और पारिवारिक कार्यक्रमों में मुस्तफिजुर के साथ देखा गया है, लेकिन वह लाइमलाइट से बचना पसंद करती हैं. फिलहाल इस कपल की कोई संतान नहीं है.

मुस्तफिजुर का क्रिकेट सफर

1995 में जन्मे मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं. वह टेस्ट, वनडे और टी20 – तीनों फॉर्मेट में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उन्होंने 2015 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और जल्द ही अपनी स्लोअर गेंदों और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचान बनाई.

अब तक मुस्तफिजुर के नाम 15 टेस्ट में 31 विकेट, 116 वनडे में 177 विकेट और 126 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 158 विकेट दर्ज हैं. आईपीएल में उन्होंने 60 मैच खेलकर 65 विकेट चटकाए हैं. वह सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों का हिस्सा रह चुके हैं.