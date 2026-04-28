हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सRCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...'

RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...'

अरुण जेटली स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में जोश हेजलवुड ने डीसी के खिलाफ 3.3 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में सिर्फ 5 विकेट देकर 3 विकेट हासिल किए.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 28 Apr 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के विरुद्ध 9 विकेट से जीत दर्ज की. आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने जीत का श्रेय अपने गेंदबाजों को दिया, खासकर तेज गेंदबाजों जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को, जिन्होंने पावरप्ले के दौरान अपनी घातक गेंदबाजी से जीत की नींव रखी.

अरुण जेटली स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में जोश हेजलवुड ने डीसी के खिलाफ 3.3 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में सिर्फ 5 विकेट देकर 3 विकेट हासिल किए. इन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के साथ आरसीबी ने डीसी को 16.3 ओवरों में 75 रन पर समेटने के बाद 81 गेंदें शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने; दर्शक भी झूम उठे

मुकाबले के समापन पर पाटीदार ने कहा, "जिस तरह से विकेट ने बर्ताव किया, उससे मैं भी हैरान हूं. इसका पूरा श्रेय गेंदबाजों को जाता है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, खासकर पावरप्ले में- हेजलवुड और भुवी ने. मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने सही जगहों पर गेंद डाली और शुरुआत में थोड़ा स्विंग हासिल किया, वह देखना वाकई शानदार था."

जब रजत पाटीदार से पूछा गया कि क्या स्विंग सामान्य से अधिक था, तो पाटीदार ने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि स्विंग सामान्य ही था. अच्छी बात यह रही कि हमें शुरुआती विकेट मिल गए. इसी वजह से हम मैच में अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे. बेशक, मुझे लगता है कि अगर आप सपाट पिच पर टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन बॉलिंग यूनिट होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सिर्फ एक गेंदबाज ही आपको चैंपियनशिप जिता सकता है."

गेंदबाजी की योजनाओं के बारे में बताते हुए आरसीबी के कप्तान ने कहा, "हमने पहले से ही योजना बना रखी थी कि अगर हमें शुरुआती विकेट मिल जाते हैं, तो हम प्रत्येक गेंदबाज से तीन-तीन ओवर करवाएंगे. और फिर हमने देखा कि विकेट कैसा बर्ताव कर रहा है, उसके बाद जिस तरह से सुयश और शेपी (रोमारियो शेफर्ड) ने गेंदबाजी की. मुझे लगता है कि उन्होंने सही जगहों पर गेंद डाली. सुयश ने भी गेंदबाजी की, मुझे लगता है कि उन्हें काफी स्पिन मिली, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्टंप-टू-स्टंप गेंदबाजी की, मुझे लगता है कि वह देखना सचमुच बहुत अच्छा लगा."

जैसे-जैसे टूर्नामेंट अपने अहम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है पाटीदार ने अनुशासन और अपनी दिनचर्या बनाए रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, "अपनी दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी काफ़ी लंबा सफर तय करना है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बस एक-एक मैच पर ही ध्यान दे रहे हैं. अच्छी बात यह है कि अलग-अलग खिलाड़ी आगे आकर टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक अच्छा संकेत है."

यह भी पढ़ें- 'ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाओ', संजीव गोयनका से दिग्गज की मांग; डिटेल में बताया कारण

Published at : 28 Apr 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Rajat Patidar RCB
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...'
RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...'
स्पोर्ट्स
IPL All Time Best Playing 11: विराट कोहली और क्रिस गेल ओपनर, MS धोनी कप्तान; दिग्गज ने चुनी ऑल-टाइम बेस्ट IPL प्लेइंग 11
विराट कोहली और क्रिस गेल ओपनर, MS धोनी कप्तान; दिग्गज ने चुनी ऑल-टाइम बेस्ट IPL प्लेइंग 11
स्पोर्ट्स
जीत के बाद हेजलवुड-भुवनेश्वर कुमार को लेकर ये क्या बोल गए देवदत्त पडिक्कल, कहा- 'दोनों गेंदबाजी करते हैं तो...'
जीत के बाद हेजलवुड-भुवनेश्वर कुमार को लेकर ये क्या बोल गए देवदत्त पडिक्कल, कहा- 'दोनों गेंदबाजी करते हैं तो...'
स्पोर्ट्स
'ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाओ', संजीव गोयनका से दिग्गज की मांग; डिटेल में बताया कारण
'ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाओ', संजीव गोयनका से दिग्गज की मांग; डिटेल में बताया कारण
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: वोट का 'धर्मयुद्ध', बंगाल में कौन जीतेगा? | West Bengal Election | Mamata Banerjee
Breaking News: एक तरफ प्रचार, दुसरी तरफ हमला...TMC बना निशाना! | West Bengal Election | Voilence
West Bengal Election 2026: बंगाल में Modi-Yogi-Shah का Road Show | Mamata Banerjee | TMC | BJP
Trump News: ट्रंप को मारने आए शख्स Cole Tomas Allen का सच जानकर उड़ जाएंगे होश! | Secret Service
Kejriwal vs Justice Swarna Kanta: केजरीवाल का खुला विद्रोह, सत्याग्रह का ऐलान! | Delhi High Court
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये समुद्री लुटेरों की वापसी', अमेरिका ने जब्त किए ईरानी तेल टैंकर तो आगबबूला हो गया तेहरान
'ये समुद्री लुटेरों की वापसी', अमेरिका ने जब्त किए ईरानी तेल टैंकर तो आगबबूला हो गया तेहरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं यूपी के IPS अजय पाल शर्मा? TMC प्रत्याशी को घर में घुसकर दी चुनौती, बंगाल में गरमाई सियासत
कौन हैं यूपी के IPS अजय पाल शर्मा? TMC प्रत्याशी को घर में घुसकर दी चुनौती, बंगाल में गरमाई सियासत
आईपीएल 2026
'ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाओ', संजीव गोयनका से दिग्गज की मांग; डिटेल में बताया कारण
'ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाओ', संजीव गोयनका से दिग्गज की मांग; डिटेल में बताया कारण
बॉलीवुड
सुहागन की तरह आखिरी विदाई चाहती थीं स्मिता पाटिल, अमिताभ बच्चन के सामने हुआ मेकअप
सुहागन की तरह आखिरी विदाई चाहती थीं स्मिता पाटिल, अमिताभ बच्चन के सामने हुआ मेकअप
पंजाब
पंजाब: पटियाला के राजपुरा-शंभू के बीच रेलवे लाइन पर जोरदार धमाका, भारी पुलिस बल तैनात
पंजाब: पटियाला के राजपुरा-शंभू के बीच रेलवे लाइन पर जोरदार धमाका, भारी पुलिस बल तैनात
विश्व
व्हाइट हाउस में फायरिंग करने वाले पर लगा ट्रंप की हत्या की कोशिश का आरोप, जानें कितनी हो सकती है सजा?
व्हाइट हाउस में फायरिंग करने वाले पर लगा ट्रंप की हत्या की कोशिश का आरोप, जानें कितनी हो सकती है सजा?
नौकरी
बिहार की इस मशहूर यूनिवर्सिटी में नौकरी का मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
बिहार की इस मशहूर यूनिवर्सिटी में नौकरी का मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
ऑटो
Alto 800 in hills: पहाड़ों पर क्यों ज्यादा दिखाई देती है अल्टो और मारुति 800, जानिए छोटे इंजन के बावजूद क्यों कहलाती है पहाड़ों की रानी
पहाड़ों पर क्यों ज्यादा दिखाई देती है अल्टो और मारुति 800, जानिए छोटे इंजन के बावजूद क्यों कहलाती है पहाड़ों की रानी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Embed widget