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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सSRH Vs RR IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने ठोक दिए 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन, SRH को 47 रन से रौंदकर 'क्वालीफायर-2' में RR

SRH Vs RR IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने ठोक दिए 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन, SRH को 47 रन से रौंदकर 'क्वालीफायर-2' में RR

SRH Vs RR IPL 2026: बुधवार मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 47 रन से सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालीफायर 2 में अपनी जगह बनाई. फाइनल में पहुंचने के लिए 29 मई को गुजरात टाइटंस से लड़ना होगा मुकाबला.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 28 May 2026 09:07 AM (IST)
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सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 'एलिमिनेटर' मैच में 47 रन से मात देकर राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने 'क्वालीफायर-2' में जगह बना ली है, जहां 29 मई को इस टीम का सामना गुजरात टाइटंस (जीटी) से होगा. क्वालीफायर-2 जीतने वाली टीम 31 मई को खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का सामना करेगी.

बुधवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 243 रन बनाए. इस टीम को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 48 गेंदों में 125 रन की साझेदारी की.

वैभव ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन की पारी खेली, जबकि जायसवाल ने 29 गेंदों में 29 रन जुटाए. आरआर ने 137 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे.

यहां से कप्तान रियान पराग ने ध्रुव जुरेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 55 रन की साझेदार की. ध्रुव ने 21 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन बनाए. इनके अलावा, डोनोवन फरेरा और रवींद्र जडेजा ने 12-12 रन टीम के खाते में जोड़े.

विपक्षी खेमे से प्रफुल हिंगे ने 54 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट निकाले. इसके अलावा, ईशान किशन, शिवांग कुमार और नितीश रेड्डी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 19.2 ओवरों में 196 रन पर सिमट गई. इस टीम को दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा (0) के रूप में बड़ा झटका लग गया था, जिसके बाद ईशान किशन ने ट्रेविस हेड के साथ दूसरे विकेट के लिए महज 15 गेंदों में 51 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी, लेकिन ईशान (33) के पवेलियन लौटते ही टीम बिखर गई.

आलम ये रहा कि एसआरएच ने 6.5 ओवरों में अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. अभी तक टीम के खाते में सिर्फ 81 रन ही जुड़े थे. इसके बाद सलिल अरोड़ा ने नितीश रेड्डी के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.

नितीश 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलिल ने 35 रन की पारी खेली. शिवांग कुमार ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. विपक्षी खेमे से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए. नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि यश राज ने 1 विकेट प्राप्त किया.

Published at : 28 May 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals SRH IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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