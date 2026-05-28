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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मैं सिलेक्टर होता तो...', सहवाग ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान

'मैं सिलेक्टर होता तो...', सहवाग ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर मैच में 12 छक्कों की मदद से 97 रनों की विस्फोटक पारी खेली, वह क्रिस गेल के सबसे तेज शतक को तोड़ने से चूक गए. उनको लेकर वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दिया.

By : शिवम | Updated at : 28 May 2026 09:04 AM (IST)
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IPL में एक सीजन सबसे ज्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड कोई 15 साल का खिलाड़ी तोड़ेगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा. वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को हुए एलिमिनेटर मैच में इतिहास रच दिया, और सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाने से चूक गए. वह 28 गेंदों में 97 पर खेल रहे थे, अगर अगली गेंद पर एक चौका भी मार देते तो सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से वह कैच आउट हो गए. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हराकर क्वालीफायर-2 में जगह बना ली है. वैभव को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दिया है.

वैभव सूर्यवंशी जिस गेंद पर आउट हुए, वो बाउंसर गेंद थी. वैभव को गेंद पढ़ने में कोई समस्या नहीं हुई, उन्होंने इसे थर्डमैन के ऊपर से मारना चाहा, लेकिन गेंद को दूरी प्राप्त नहीं हुई और वह आउट हो गए. लेकिन ये पारी किसी शतक से कम नहीं थी, उन्होंने 29 गेंदों में 12 छक्के और 5 चौकों की मदद से 97 रन बनाए. इसी के साथ ऑरेंज कैप भी उनके पास आ गई है. जब वह आउट हुए तब राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 8 ओवर में 125 रन था, ऐसा लग रहा था कि यहां से टीम 270-280 तक बना लेगी.

वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या बोले सहवाग?

स्टार स्पोर्ट्स पर वीरेंद्र सहवाग ने कहा, "मैंने ऐसी बैटिंग नहीं देखी, मैंने भी फास्टेस्ट शतक बनाए हैं इंडिया के लिए वनडे में, लेकिन जो इस लड़के ने बल्लेबाजी की है आज, कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड एक 15 साल का बच्चा तोड़ेगा. मैं सिलेक्टर होता तो अभी वैभव सूर्यवंशी को इंडियन टीम में डाल देता."

यह भी पढ़ें- कब-कहां होगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालीफायर-2, जानिए A to Z डिटेल

मिस्टर IPL ने भी की तारीफ

सुरेश रैना ने कहा, "आज तो वैभव सूर्यवंशी ने लकड़ी के टुकड़े से लोहे जैसा मारा है. क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा, बहुत शानदार बैटिंग की. चारों तरफ छक्कों की बरसात, और राजस्थान रॉयल्स के लिए क्या शानदार पॉवरप्ले रहा. दुर्भाग्य से आउट हो गए, नहीं तो सबसे तेज शतक भी बन सकता था."

यह भी पढ़ें- किस गलती से हार गई SRH, पैट कमिंस ने बताया; वैभव सूर्यवंशी की तारीफों के बांधे पुल

वैभव 15 पारियों में 680 रन बना चुके हैं, इसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने ऑरेंज कैप हासिल कर ली है, वह दूसरे नंबर पर मौजूद साईं सुदर्शन से 28 रन आगे हैं. अब राजस्थान का क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस से सामना होगा, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से पहला क्वालीफायर हारकर आ रही है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 May 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Virender Sehwag SRH Vs RR IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Playoffs
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