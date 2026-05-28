हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सSRH Vs RR Eliminator IPL 2026: एलिमिनेटर मैच में मिली जीत से गदगद कप्तान रियान, बोले- गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन से किया प्रभावित

SRH Vs RR Eliminator IPL 2026: एलिमिनेटर मैच में मिली जीत से गदगद कप्तान रियान, बोले- गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन से किया प्रभावित

SRH Vs RR Eliminator IPL 2026: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 47 रनों से हराया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 28 May 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 47 रनों से हराया. टीम के प्रदर्शन से कप्तान रियान पराग गदगद नजर आए. उन्होंने खासतौर पर गेंदबाजों के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की.

एसआरएच के खिलाफ मिली जीत के बावजूद कप्तान रियान ने माना कि टीम को अंतिम ओवरों में बेहतर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, "हां, यह एक शानदार मैच था, हालांकि मैं सब कुछ परफेक्ट होने में विश्वास रखता हूं. मैं इस बात को जानता हूं कि यह मुकाबला हमारे लिए पूरी तरह से परफेक्ट नहीं रहा. अच्छी शुरुआत के बाद हमको इस मुकाबले में कम से कम 260 रन बनाने चाहिए थे. ऐसे में हमें इस पर काम करना होगा. हमें इस पर ध्यान देना होगा कि वैभव द्वारा दी गई धमाकेदार शुरुआत के बाद हम पारी का अंत भी अच्छे से करें".

रियान ने आरआर के गेंदबाजों के प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने कहा, "गेंदबाजों के प्रदर्शन से मैं खासा प्रभावित हूं. मुझे लगता है कि हमने अपना धैर्य बनाए रखा. एसआरएच ने पहले और दूसरे ओवर में काफी रन बनाए थे, जब ईशान और ट्रेविस हेड ने कुछ बाउंड्री लगाई थी. इसके बाद गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और कुल मिलाकर टीम का प्रदर्शन बढ़िया रहा".

कप्तान रियान ने बताया कि वैभव से वह कोई ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और उन्हें खुलकर खेलने की आजादी देते हैं". बात यह है कि हमारी कोई बातचीत ही नहीं होती. हम उन्हें अकेले छोड़ देते हैं और वैभव को उनके हिसाब से बल्लेबाजी करने का आनंद लेने देते हैं. वैभव को बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है और इसी कारण उन्हें नेट्स में खूब प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसके बाद वह वही काम मैदान पर आकर करते हैं".

वैभव ने एलिमिनेटर मुकाबले में एसआरएच के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की आतिशी पारी खेली. अपनी इस पारी में वैभव ने 5 चौके और 12 छक्के लगाए. वैभव संयुक्त रूप से प्लेऑफ मुकाबलों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. उन्होंने महज 16 गेंदों में अर्धशतक लगाते हुए सुरेश रैना के रिकॉर्ड की बराबरी की. राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत दूसरे क्वालीफायर में अब 29 मई को गुजरात टाइटंस से होगी.

Published at : 28 May 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Riyan Parag SRH IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
SRH Vs RR Eliminator IPL 2026: एलिमिनेटर मैच में मिली जीत से गदगद कप्तान रियान, बोले- गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन से किया प्रभावित
एलिमिनेटर मैच में मिली जीत से गदगद कप्तान रियान, बोले- गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन से किया प्रभावित
स्पोर्ट्स
SRH Vs RR IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने ठोक दिए 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन, SRH को 47 रन से रौंदकर 'क्वालीफायर-2' में RR
वैभव सूर्यवंशी ने ठोक दिए 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन, SRH को 47 रन से रौंदकर 'क्वालीफायर-2' में RR
स्पोर्ट्स
'मैं सिलेक्टर होता तो...', सहवाग ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान
'मैं सिलेक्टर होता तो...', सहवाग ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
Pat Cummins Statement: किस गलती से हार गई SRH, पैट कमिंस ने बताया; वैभव सूर्यवंशी की तारीफों के बांधे पुल
किस गलती से हार गई SRH, पैट कमिंस ने बताया; वैभव सूर्यवंशी की तारीफों के बांधे पुल
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran War: ईरान की सीक्रेट मिलिट्री साइट पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
Eid Al Adha: दिल्ली में सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ मनाई जा रही बकरीद, जान लें कुर्बानी के नियम
दिल्ली में सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ मनाई जा रही बकरीद, जान लें कुर्बानी के नियम
विश्व
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
विश्व
Donald Trump Buffalo: बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
शिक्षा
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget