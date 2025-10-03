विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 199 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सविश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 199 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल

Mirabai Chanu World Weightlifting Championship: मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फ़ोर्डे में चल रहे विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है. यह इस टूर्नामेंट के इतिहास में उनका तीसरा मेडल है.

By : शिवम | Updated at : 03 Oct 2025 08:35 AM (IST)
मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फ़ोर्डे में चल रहे विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है. यह इस टूर्नामेंट के इतिहास में उनका तीसरा मेडल है. वह भारत के लिए सबसे ज्यादा विश्व चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली तीसरी वेटलिफ्टर बन गई हैं. इससे पहले उन्होंने 2017 (Anaheim) विश्व चैंपियनशिप में के 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था. 2022 (Bogota) में उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था.

चीन की खिलाड़ी से हुई कांटे की टक्कर

मीराबाई चानू ने 48 किग्रा वर्ग में कुल 199 किग्रा के साथ रजत पदक जीता. उन्होंने स्नैच में 84 और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम भार उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया. उत्तर कोरिया की रि सांग गुम ने गोल्ड जीता, उन्होंने कुल 213 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता. चीन की थान्याथन का मीराबाई से कड़ा मुकाबला हुआ.

थान्याथन ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. बता दें कि स्नैच राउंड में थान्याथन मीराबाई से 4 किलोग्राम से आगे चल रही थी, लेकिन क्लीन एंड जर्क राउंड में मीराबाई ने कमाल करते हुए चीन की खिलाड़ी को पीछे किया और 1 किलोग्राम की लीड लेकर सिल्वर मेडल जीता.

जीत के बाद मीराबाई चानू सीधा अपने कोच विजय शर्मा के पास गईं और उनका धन्यवाद किया. चोट के कारण मीराबाई चानू के लिए पिछले कुछ साल मुश्किल भरे रहे थे. मीराबाई ने इसी साल अहमदाबाद में हुई कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था.

मीराबाई चानू तीसरी ऐसी प्लेयर बन गई हैं, जिन्होंने भारत के लिए 2 से ज्यादा बार विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता. उनके आलावा कुंजरानी देवी और कर्णम मल्लेश्वरी ऐसा कर चुकी हैं. कुंजरानी ने इस प्रतियोगिता में 7 बार (1989, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997) रजत पदक जीता. मल्लेश्वरी ने 1994, 1995 में गोल्ड और 1993, 1996 में ब्रॉन्ज (कुल 4) मैडल जीता था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 03 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Mirabai Chanu Weightlifting Mirabai Chanu News BREAKING NEWS
