Virat Kohli Viral Post: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. अक्सर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले कोहली ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, जो देखते ही देखते वायरल हो गई.

इस पोस्ट में विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं. फोटो में अनुष्का बैठी हैं और विराट उनके पीछे पास में ही खड़े हैं. खास बात यह रही कि उन्होंने इस पोस्ट के कैपशन में सिर्फ तीन शब्द लिखे, “Been a minute”. महज 15 घंटे में ही इस पोस्ट को 9 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा है.

View this post on Instagram A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

ब्रांड वैल्यू में नंबर-1

क्रिकेट से दो फॉर्मेट छोड़ देने के बावजूद विराट कोहली की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है. हाल ही की एक रिपोर्ट में उन्हें भारत का सबसे फेमस सेलेब्रिटी ब्रांड बताया गया है.

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद फैन्स ने जमकर रिएक्शन दिए. कोई उन्हें ‘GOAT’ कह रहा है तो कोई उनकी और अनुष्का की जोड़ी की तारीफ कर रहा है. साफ है, मैदान हो या मैदान के बाहर विराट कोहली का चार्म आज भी फैंस के बीच उतना ही बरकरार है.

लंदन में कर रहे हैं ट्रेनिंग

विराट इस समय अपने परिवार के साथ यूनाइटेड किंगडम में हैं. उन्होंने वहीं फिटनेस टेस्ट भी दिया. दरअसल, विराट को बोर्ड की तरफ से फिटनेस टेस्ट के लिए छूट दी गई थी. उनकी वापसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से तय मानी जा रही है.

IPL 2025 में दिखाया जलवा

कोहली का आखिरी इंटरनेशनल मैच तो अभी काफी समय पहले आया था, क्योंकि उन्होंने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन आईपीएल 2025 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहली बार ट्रॉफी जिताई और खुद 657 रन बनाकर टीम के सबसे सफल बल्लेबाज साबित हुए थे.