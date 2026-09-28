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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सविराट कोहली ने की सचिन के शतकों की बराबरी, 200 पारी पहले रचा इतिहास

विराट कोहली ने की सचिन के शतकों की बराबरी, 200 पारी पहले रचा इतिहास

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के 60 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की. उन्होंने यह उपलब्धि सचिन से 200 पारियां पहले हासिल की.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 28 Sep 2026 06:06 PM (IST)
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विराट कोहली का बल्ला जब चलता है तो रिकॉर्ड अपने आप बनते चले जाते हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. कोहली ने शानदार शतक लगाकर न सिर्फ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. खास बात ये है कि कोहली ने 60 शतकों का ये आंकड़ा सचिन से 200 पारियां पहले हासिल किया.

तिरुवनंतपुरम में खेले गए मुकाबले में विराट कोहली ने 88 गेंदों पर बिना आउट हुए 139 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 9 छक्के लगाए. इसी पारी के दौरान कोहली ने अपना 55वां वनडे शतक पूरा किया. इस शतक के साथ लिस्ट-ए में उनके कुल शतकों की संख्या 60 हो गई.

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सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी

लिस्ट-ए क्रिकेट में 60 शतक लगाने के मामले में अब विराट कोहली दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बराबर पहुंच गए हैं. सचिन ने भी अपने लिस्ट-ए करियर में 60 शतक लगाए थे. लेकिन, कोहली ने ये उपलब्धि काफी कम पारियों में हासिल की है.

विराट कोहली ने 60 शतक 338 पारियों में पूरे किए, जबकि सचिन तेंदुलकर को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 538 पारियां खेलनी पड़ी थीं. यानी कोहली ने सचिन के बराबर 60 शतक का आंकड़ा 200 पारियां पहले हासिल कर लिया.

एक मैच में कई बड़े रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मुकाबले में कोहली ने सिर्फ शतक ही नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 15,000 रन भी पूरे किए. ऐसा करने वाले वो सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे बल्लेबाज बने. इस तरह कोहली के लिए ये मुकाबला कई बड़ी उपलब्धियों वाला रहा.

भारत ने 8 विकेट से जीता मैच

कोहली नाबाद रहते हुए 139 रन की पारी खेली. कप्तान शुभमन गिल के 110 रन स्कोर किए. दोनों की पारियों की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के 295 रन के लक्ष्य को 41.4 ओवर में हासिल कर लिया. भारत ने मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम किया. कोहली ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई और चेज करते हुए नाबाद लौटे.

 

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar VIRAT KOHLI ODI Cricket
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