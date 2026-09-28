विराट कोहली ने की सचिन के शतकों की बराबरी, 200 पारी पहले रचा इतिहास

विराट कोहली का बल्ला जब चलता है तो रिकॉर्ड अपने आप बनते चले जाते हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. कोहली ने शानदार शतक लगाकर न सिर्फ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. खास बात ये है कि कोहली ने 60 शतकों का ये आंकड़ा सचिन से 200 पारियां पहले हासिल किया.

तिरुवनंतपुरम में खेले गए मुकाबले में विराट कोहली ने 88 गेंदों पर बिना आउट हुए 139 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 9 छक्के लगाए. इसी पारी के दौरान कोहली ने अपना 55वां वनडे शतक पूरा किया. इस शतक के साथ लिस्ट-ए में उनके कुल शतकों की संख्या 60 हो गई.

सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी

लिस्ट-ए क्रिकेट में 60 शतक लगाने के मामले में अब विराट कोहली दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बराबर पहुंच गए हैं. सचिन ने भी अपने लिस्ट-ए करियर में 60 शतक लगाए थे. लेकिन, कोहली ने ये उपलब्धि काफी कम पारियों में हासिल की है.

विराट कोहली ने 60 शतक 338 पारियों में पूरे किए, जबकि सचिन तेंदुलकर को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 538 पारियां खेलनी पड़ी थीं. यानी कोहली ने सचिन के बराबर 60 शतक का आंकड़ा 200 पारियां पहले हासिल कर लिया.

एक मैच में कई बड़े रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मुकाबले में कोहली ने सिर्फ शतक ही नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 15,000 रन भी पूरे किए. ऐसा करने वाले वो सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे बल्लेबाज बने. इस तरह कोहली के लिए ये मुकाबला कई बड़ी उपलब्धियों वाला रहा.

भारत ने 8 विकेट से जीता मैच

कोहली नाबाद रहते हुए 139 रन की पारी खेली. कप्तान शुभमन गिल के 110 रन स्कोर किए. दोनों की पारियों की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के 295 रन के लक्ष्य को 41.4 ओवर में हासिल कर लिया. भारत ने मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम किया. कोहली ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई और चेज करते हुए नाबाद लौटे.

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