रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल में लगातार 2 साल से चैंपियन बन रही है. शुरूआती 17 साल तक खिताब से दूर रही आरसीबी ने 2025 में अपनी पहली ट्रॉफी जीती. उस सीजन से पहले मेगा ऑक्शन हुआ था, जिसमें फ्रेंचाइजी ने लगभग पूरी टीम बदली थी. हालांकि आईपीएल 2027 के लिए होने वाला ऑक्शन मिनी ऑक्शन है, जिससे पहले फ्रेंचाइजी जितने चाहे खिलड़ियों को रिटेन कर सकती है. यहां हम आरसीबी की संभावित रिटेंशन लिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें ये भी शामिल हो जाएगा कि टीम किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है.

रजत पाटीदार ने बतौर कप्तान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहला और लगातार दूसरा खिताब जिताया, उन्हें बाहर करने या कप्तानी से हटाने का कोई सवाल ही नहीं है. विराट कोहली साफ कर चुके हैं कि वह आरसीबी के आलावा किसी और टीम के लिए नहीं खेलेंगे. फ्रेंचाइजी लगातार 2 साल से चैंपियन बन रही है, ऐसे में विनिंग टीम के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होंगे की उम्मीद है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हमारी रिटेंशन लिस्ट में 17 प्लेयर्स हैं, जिन्हें फ्रेंचाइजी अपने साथ ही रखना चाहेगी. विदेशी प्लेयर्स के रूप में फिल साल्ट, जैकब बेथल, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, जॉर्डन कॉक्स, टिम डेविड हैं. इनके आलावा टीम क्रुणाल पांड्या को भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, जिन्होंने दोनों सीजन टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

भुवनेश्वर कुमार ने भी दोनों सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके दम पर उन्होंने 4 साल बाद नेशनल टीम में जगह पाई. 36 वर्षीय भुवी ने 2026 में खेले 16 आईपीएल मैचों में 28 विकेट लिए थे. 2025 में खेले मैचों में उन्होंने 17 विकेट लिए थे.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2025 मेगा ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदा था, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया. 2026 में आरसीबी ने उन्हें 7 करोड़ रुपये में खरीदा. आरसीबी के लिए उन्होंने 6 पारियों में 209 रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी नहीं की. आरसीबी उन्हें रिलीज कर सकती है.

RCB की संभावित रिटेंशन लिस्ट

विराट कोहली

भुवनेश्‍वर कुमार

फिल साल्ट

देवदत्त पडिक्कल

रजत पाटीदार (कप्तान)

जेकब बेथेल

जैकब डफी

जितेश शर्मा

जोश हेज़लवुड

क्रुणाल पंड्या

जॉर्डन कॉक्स

रसिख सलाम

सुयश शर्मा

स्वप्निल सिंह

टिम डेविड

विहान मल्होत्रा

कनिष्क चौहान

RCB इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज

वेंकटेश अय्यर

रोमारियो शेफर्ड

मंगेश यादव

नुवान तुषारा

अभिनंदन सिंह

यश दयाल

रिचर्ड ग्लीसन

सात्विक देसवाल

विक्की ओस्तवाल

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