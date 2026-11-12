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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2027: इन 9 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है RCB, देखें संभावित रिटेंशन लिस्ट

IPL 2027: इन 9 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है RCB, देखें संभावित रिटेंशन लिस्ट

आईपीएल 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले से 17 नवंबर तक सभी फ्रेंचाइजियों को अपनी रिटेंशन लिस्ट देनी है. इससे पहले जानिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Nov 2026 10:02 PM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल में लगातार 2 साल से चैंपियन बन रही है. शुरूआती 17 साल तक खिताब से दूर रही आरसीबी ने 2025 में अपनी पहली ट्रॉफी जीती. उस सीजन से पहले मेगा ऑक्शन हुआ था, जिसमें फ्रेंचाइजी ने लगभग पूरी टीम बदली थी. हालांकि आईपीएल 2027 के लिए होने वाला ऑक्शन मिनी ऑक्शन है, जिससे पहले फ्रेंचाइजी जितने चाहे खिलड़ियों को रिटेन कर सकती है. यहां हम आरसीबी की संभावित रिटेंशन लिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें ये भी शामिल हो जाएगा कि टीम किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है.

रजत पाटीदार ने बतौर कप्तान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहला और लगातार दूसरा खिताब जिताया, उन्हें बाहर करने या कप्तानी से हटाने का कोई सवाल ही नहीं है. विराट कोहली साफ कर चुके हैं कि वह आरसीबी के आलावा किसी और टीम के लिए नहीं खेलेंगे. फ्रेंचाइजी लगातार 2 साल से चैंपियन बन रही है, ऐसे में विनिंग टीम के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होंगे की उम्मीद है.

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हमारी रिटेंशन लिस्ट में 17 प्लेयर्स हैं, जिन्हें फ्रेंचाइजी अपने साथ ही रखना चाहेगी. विदेशी प्लेयर्स के रूप में फिल साल्ट, जैकब बेथल, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, जॉर्डन कॉक्स, टिम डेविड हैं. इनके आलावा टीम क्रुणाल पांड्या को भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, जिन्होंने दोनों सीजन टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

भुवनेश्वर कुमार ने भी दोनों सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके दम पर उन्होंने 4 साल बाद नेशनल टीम में जगह पाई. 36 वर्षीय भुवी ने 2026 में खेले 16 आईपीएल मैचों में 28 विकेट लिए थे. 2025 में खेले मैचों में उन्होंने 17 विकेट लिए थे.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2025 मेगा ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदा था, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया. 2026 में आरसीबी ने उन्हें 7 करोड़ रुपये में खरीदा. आरसीबी के लिए उन्होंने 6 पारियों में 209 रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी नहीं की. आरसीबी उन्हें रिलीज कर सकती है. 

RCB की संभावित रिटेंशन लिस्ट

  • विराट कोहली
  • भुवनेश्‍वर कुमार
  • फिल साल्ट
  • देवदत्त पडिक्कल
  • रजत पाटीदार (कप्तान)
  • जेकब बेथेल
  • जैकब डफी
  • जितेश शर्मा
  • जोश हेज़लवुड
  • क्रुणाल पंड्या
  • जॉर्डन कॉक्स
  • रसिख सलाम
  • सुयश शर्मा
  • स्वप्निल सिंह
  • टिम डेविड
  • विहान मल्होत्रा
  • कनिष्क चौहान

RCB इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज

  • वेंकटेश अय्यर
  • रोमारियो शेफर्ड
  • मंगेश यादव
  • नुवान तुषारा
  • अभिनंदन सिंह
  • यश दयाल
  • रिचर्ड ग्लीसन
  • सात्विक देसवाल
  • विक्की ओस्तवाल

यह भी पढ़ें- विराट कोहली ने पकड़ी फैन की चालाकी, ऑटोग्राफ देने से किया मना; वीडियो वायरल

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Nov 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
RCB IPL 2027
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