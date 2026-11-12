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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित-गायकवाड़ करेंगे ओपन, सिराज की वापसी...चौथे ODI में ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग XI

रोहित-गायकवाड़ करेंगे ओपन, सिराज की वापसी...चौथे ODI में ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग XI

भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा वनडे बे ओवल में शुक्रवार को खेला जाएगा. शुभमन गिल के बाहर होने से ऋतुराज गायकवाड़ का प्लेइंग 11 में मौका बन रहा है, जो रोहित शर्मा के साथ ओपन कर सकते हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Nov 2026 07:23 PM (IST)
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न्यूजीलैंड के खिलाफ बे ओवल में होने वाले चौथे वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. शुभमन गिल अब बचे हुए दोनों मैच नहीं खेलेंगे, अंशुल कंबोज भी बाहर हो गए हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ के लिए मौका बन रहा है, जो रोहित शर्मा के साथ ओपन कर सकते हैं. हालांकि ईशान किशन भी विकल्प हैं, जो विकेटकीपिंग भी करते हैं और शानदार फॉर्म में भी हैं. मोहम्मद सिराज के लिए भी जगह बन सकती है, जो अभी तक इस सीरीज में नहीं खेले हैं.

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में चौथे और पांचवें वनडे में श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे. बता दें कि 19 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए गिल अंतिम 2 वनडे का हिस्सा नहीं हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने सीरीज के शुरुआती 2 मैच जीते थे. तीसरा मैच बारिश के कारण बिना गेंद हुए रद्द हो गया था. टीम इंडिया 2-0 से आगे हैं. चौथा मैच जीतकर भारत सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगा, वहीं मेजबान न्यूजीलैंड अब सीरीज जीत नहीं सकती बस दोनों मैच जीतकर ड्रा कर सकती है.

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रोहित शर्मा के साथ गायकवाड़ कर सकते हैं ओपन

शुभमन गिल के नहीं होने से ऋतुराज गायकवाड़ के लिए प्लेइंग 11 में मौका बन सकता है. वह रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं. ओपनिंग पोजीशन के लिए ईशान किशन भी दावेदार हैं, जो जिनकी प्लेइंग 11 में जगह लगभग पक्की मानी जा रही है. दरअसल केएल राहुल भी टेस्ट टीम के साथ जुड़ गए हैं, जो चौथा और पांचवां वनडे नहीं खेलेंगे. अभी तक राहुल विकेटकीपिंग कर रहे थे, अब ईशान किशन कर सकते हैं. कुमार कुशाग्र के रूप में स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर हैं, जिन्हें शायद ही प्लेइंग 11 में मौका मिले. ईशान मिडिल आर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं.

 

मोहम्मद सिराज की बन सकती है जगह

अंशुल कंबोज भी टेस्ट टीम के साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने शुरुआती दोनों वनडे में खूब प्रभावित किया. उनके जाने से मोहम्मद सिराज की जगह प्लेइंग 11 में बन सकती है. सिराज ने अभी तक इस सीरीज में एक भी मैच नहीं खेला है.

चौथे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11  

रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), नमन धीर, अक्षर पटेल, आकिब नबी, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.

यह भी पढ़ें- U19 एशिया कप सेमीफाइनल में भारत की धमाकेदार जीत, फाइनल में पाकिस्तान से होगी भिड़ंत

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Nov 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Mohammed Siraj India Playing 11 Rohit SHarma RUTURAJ GAIKWAD IND VS NZ
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