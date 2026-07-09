विराट कोहली का बड़ा खुलासा- नोवाक जोकोविच से लगातार हो रही बात, अब दोनों को साथ देखेंगे फैंस ?

क्रिकेट और टेनिस के दो बड़े नाम अब एक दूसरे के संपर्क में हैं. भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने बताया है कि उनकी दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से लगातार बातचीत हो रही है. दोनों के बीच मैसेज के जरिए संपर्क बना हुआ है.

विराट ने क्या कहा

विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि वह कुछ समय से नोवाक जोकोविच से जुड़े हुए हैं. दोनों ने एक दूसरे को कई मैसेज भेजे हैं. कोहली ने कहा कि जोकोविच बेहद विनम्र और अच्छे स्वभाव के इंसान हैं. उन्होंने यह भी कहा कि महान खिलाड़ियों की सूची में जोकोविच सबसे ऊपर नजर आते हैं.

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भारत आने की इच्छा जता चुके हैं जोकोविच

कुछ दिन पहले नोवाक जोकोविच ने कहा था कि वह भारत आना चाहते हैं और विराट कोहली से मिलना पसंद करेंगे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह कोहली के साथ क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलना चाहते हैं. साथ ही उन्होंने इच्छा जताई कि भारत आने पर विराट उनके मेजबान बनें और उन्हें देश घुमाएं.

क्रिकेट के लिए दिखाया सम्मान

जोकोविच ने भारतीय क्रिकेट और विराट कोहली की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि सर्बिया में क्रिकेट ज्यादा लोकप्रिय नहीं है. लेकिन उनकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है. इसी वजह से वह पिछले 10 से 15 साल से इस खेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी क्रिकेट तकनीक अभी मजबूत नहीं है और अगर मौका मिला तो वह विराट से बैटिंग सीखना चाहेंगे. जोकोविच के अनुसार वह विराट कोहली का बहुत सम्मान करते हैं और भारत में उनसे मुलाकात उनके लिए खास होगी.

दोनों खिलाड़ी इन दिनों इंग्लैंड में

नोवाक जोकोविच इस समय विंबलडन चैंपियनशिप खेल रहे हैं. वहीं विराट कोहली भी जल्द इंग्लैंड पहुंचेंगे, जहां भारत को 14 जुलाई से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब कोहली सिर्फ वनडे क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

विंबलडन में फिर चमके जोकोविच

जोकोविच ने विंबलडन क्वार्टर फाइनल में कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासिम को पांच सेट तक चले मुकाबले में हराया. यह मुकाबला पांच घंटे 15 मिनट तक चला. इसके साथ ही जोकोविच ने रिकॉर्ड 15वीं बार विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाई. यह विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल भी रहा.

आखिर क्या होगी अगली मुलाकात

अब खेल प्रेमियों की नजर इस बात पर है कि क्या विराट कोहली और नोवाक जोकोविच की मुलाकात भारत में होगी. अगर ऐसा होता है तो क्रिकेट और टेनिस के दो बड़े सितारों की यह मुलाकात दुनिया भर के खेल प्रशंसकों के लिए यादगार पल बन सकती है.

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