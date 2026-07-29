देखें CWG में 29 जुलाई को भारतीय खिलाड़ियों का पूरा शेड्यूल

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games 2026) का आज (29 जुलाई) 7 सातवां दिन है. आज का दिन भारत के लिए खास है. शॉट पुट, लॉन्ग जंप समेत कई अन्य स्पर्धाओं में भारत के सामने पदक जीतने का सुनहरा मौका है. इसके आलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, तैराकी, पैरा तैराकी आदि खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे. बड़ी बात ये हैं कि आज भारत के कई मेडल इवेंट होंगे.

मुरली श्रीशंकर, पारुल चौधरी से पदक की उम्मीद

मनप्रीत कौर और पारुल चौधरी पर भी नजरें रहेंगी. मनप्रीत कौर महिलाओं के शॉट पुट फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल में भी भारत की दावेदारी मजबूत करेंगी. संजना भारोत्तोलन 77kg वर्ग के फाइनल में उतरेंगी. शॉट पुट क्वालिफिकेशन में तजिंदरपाल सिंह फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे. लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर से पदक की उम्मीद है, जिन्होंने क्वालिफिकेशन पहले ही प्रयास में पार कर फाइनल में जगह बनाई थी. लॉन्ग जंप के फाइनल में लोकेश सत्यानाथन भी होंगे.

मुक्केबाजों से पदक की उम्मीद

कॉमनवेल्थ गेम्स में बुधवार का दिन मुक्केबाजों के लिए खास है. क्वार्टर फाइनल में आज जैसमीन लैम्बोरिया, साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी, अंकुश यादव सचिन सिवाच, और नरेंद्र बरवाल खेलेंगे. जो भी खिलाड़ी जीतेगा, उसका पदक कंफर्म हो जाएगा. फिर वह आगे हारें भी तो कांस्य पदक जीत जाएंगे. यानी मुक्केबाजी में आज भारत के अधिकतम 6 मेडल पक्के हो सकते हैं.

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29 जुलाई का शेड्यूल



CWG 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते?

28 जुलाई को भारत के 2 खिलाड़ियों ने पदक जीते, दोनों ने सिल्वर मेडल जीता. भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें से 2 गोल्ड है. मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग) और शर्मिला धनखड़ (पैरा एथलीट) ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है.

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ऋषिकांत सिंह (वेटलिफ्टिंग), राजा मुथुपांडी (वेटलिफ्टिंग), ज्ञानेश्वरी यादव (वेटलिफ्टिंग), सर्वेश कुशरे (एथलेटिक्स), वल्लूरी अजय बाबू (वेटलिफ्टिंग) ने सिल्वर पदक, झंडू कुमार (पैरा पॉवरलिफ्टिंग), बिंदियारानी देवी (वेटलिफ्टिंग), शिल्पा (पैरा एथलेटिक्स) ने ब्रोंज जीता है.