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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगॉल टेस्ट में शतक जड़ देवदत्त पडिक्कल ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड

गॉल टेस्ट में शतक जड़ देवदत्त पडिक्कल ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड

Devdutt Padikkal: देवदत्त पडिक्कल ने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में अपने करियर का पहला शतक जड़ा. इसके साथ उन्होंने 3 बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ दिए.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Aug 2026 05:42 PM (IST)
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Devdutt Padikkal Records With Century: भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से शतक पूरा किया. यह पडिक्कल के टेस्ट करियर का पहला शतक रहा. वह अपने टेस्ट करियर का सिर्फ तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने शतक के साथ 3 बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. 

जयशस्वी जायसवाल के विकेट के बाद पडिक्कल नंबर तीन पर बैटिंग के लिए उतरे थे. उन्होंने समझदारी भरा खेल दिखाते हुए सेंचुरी पूरी की. तो आइए जानते हैं कि इस शतक के साथ उन्होंने किन-किन रिकॉर्ड्स पर कब्जा जमाया. 

भारत के लिए नंबर-3 पर शतक लगाने वाले लेफ्टी बल्लेबाज 

4 शतक- विनोद कांबली

3 शतक- सौरव गांगुली

1 शतक- सलीम दुरानी, ​​​​बापू नाडकर्णी, अजीत वाडेकर, एकनाथ सोलकर, सुरिंदर अमरनाथ, देवदत्त पडिक्कल. 

21वीं सदी में भारत के लिए दूसरा शतक 

पडिक्कल भारत के लिए 21वीं सदी में नंबर-3 पर शतक जड़ने वाले लेफ्टी यानी बाएं हाथ के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने. इससे पहले 2002 में सौरव गांगुली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 136 रनों की पारी खेली थी. 24 साल के लंबे इंतजार के बाद पडिक्कल ने यह रिकॉर्ड तोड़ा. 

19 टेस्ट बाद नंबर-3 पर टीम इंडिया के लिए शतक

नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए टेस्ट में शतक लगाने वाले आखिरी भारतीय शुभमन गिल थे, जिन्होंने सितंबर 2024 में चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ यह कमाल किया था. उस मैच और अभी चल रहे मैच के बीच खेले गए 19 टेस्ट में भारत ने 'वन-डाउन' यानी तीसरे नंबर पर सात अलग-अलग बल्लेबाजों को आजमाया, सबने मिलकर कुल 35 पारियों में 27.28 की औसत से रन बनाए और पांच बार 50 से ज्यादा का स्कोर किया. अब पडिक्कल ने 19 टेस्ट के लंबे इंतजार के बाद इस नंबर पर शतक जड़ा. 

2 साल बाद टेस्ट में हुई वापसी

बाएं हाथ के पडिक्कल की 2 साल के बाद टेस्ट फॉर्मेट में वापसी हुई. इससे पहले उन्होंने भारत के लिए पिछला टेस्ट नवंबर 2024 में खेला था, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में क्रमश: 00 और 25 रन बनाए थे. अब लंबे वक्त बाद उन्हें दोबारा मौका मिला, जिसको अच्छी तरह से भुनाया. 

 

यह भी पढ़ें: 30 टेस्ट, 30 वेन्यू, यशस्वी जायसवाल के नाम अनोखा रिकॉर्ड; सचिन के नक्शेकदम पर

Published at : 15 Aug 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Devdutt Padikkal IND Vs SL 1st Test
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