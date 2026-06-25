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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सइंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को क्यों दिया गया अलग चेंजिंग रूम, जानिए वजह

इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को क्यों दिया गया अलग चेंजिंग रूम, जानिए वजह

India ODI Squad England Tour: भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में अंडर-16 सुरक्षा नियमों के कारण सीनियर खिलाड़ियों से अलग चेंजिंग रूम दिया जाएगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 25 Jun 2026 10:22 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में अंडर-16 सुरक्षा नियमों के कारण सीनियर खिलाड़ियों से अलग चेंजिंग रूम दिया जाएगा. वह अभी 15 साल के ही हैं इसलिए ये निर्णय लिया गया है. दरअसल ये फैसला 16 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों पर लागू होने वाले सेफगार्डिंग नियमों के तहत लिया गया है. आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में आयोजित इस सीरीज में लागू सेफगार्डिंग नियमों के अनुसार, जो खिलाड़ी 16 साल से कम उम्र के हैं, उन खिलाड़ियों को वयस्क खिलाड़ियों के साथ चेंजिंग रूम इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है.

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचों की सीरीज में डेब्यू कर भारत के सबसे युवा क्रिकेटर बनने के दहलीज पर हैं. बता दें कि 1 जुलाई से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम इंग्लैंड के लिए रवाना होगी. फिलहाल, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि आयरलैंड में होने वाले दो मैचों के दौरान ऐसी व्यवस्था होगी भी या नहीं. यह इसलिए क्योंकि वे मैच आईसीसी के बजाय क्रिकेट आयरलैंड के नियमों के तहत खेले जाएंगे.

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इंग्लैंड में होने वाली सीरीज एक आईसीसी इवेंट की तरह है, जहां आईसीसी के सेफगार्डिंग नियमों के साथ-साथ ईसीबी की ‘सेफ हैंड्स’ पॉलिसी भी पूरी तरह प्रभावी रहेगी.

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इन्हीं कड़ी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ईसीबी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वैभव सूर्यवंशी के माता-पिता पूरे यूके दौरे में उनके साथ रहेंगे और उन्हीं के साथ यात्रा भी करेंगे. वैभव की उम्र को देखते हुए, बोर्ड ने बताया कि इस बार सामान्य टीम प्रोटोकॉल से हटकर एक विशेष छूट दी गई है. इसके तहत उनके माता-पिता को उसी होटल में ठहरने की अनुमति दी गई है जहां भारतीय टीम रुकेगी.

ईसीबी के अनुसार, इस अतिरिक्त उपाय से बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को यह भरोसा रहेगा कि वैभव को उनके परिवार का पूरा सहयोग और देखभाल मिल सकेगी, जो इस उम्र में एक खिलाड़ी के मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए बेहद जरूरी है.

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Published at : 25 Jun 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Ireland England IND VS ENG Vaibhav Suryavanshi
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