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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA वर्ल्ड कप 2026 के सबसे गर्म मैच में छूटे फ्रांस के पसीने, 16 साल बाद चमत्कार होते-होते बचा

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सबसे गर्म मैच में छूटे फ्रांस के पसीने, 16 साल बाद चमत्कार होते-होते बचा

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस और पैराग्वे का मैच मौजूदा वर्ल्ड कप का सबसे गर्म मैच बन गया. मगर इस मुकाबले में एक एक कीर्तिमान बनते बनते रह गया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 06 Jul 2026 04:55 PM (IST)
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ब्राजील, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसी टॉप टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी हैं. बीते शनिवार फ्रांस के साथ ऐसा होते-होते रह गया. दरअसल राउंड-ऑफ 16 के मैच में फ्रांस का मैच पैराग्वे के साथ हुआ, जिसमें फ्रांस ने 1-0 से करीबी जीत दर्ज की. यह जीत दर्ज कर फ्रांस ने क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है.

फ्रांस और पैराग्वे का मैच फिलाडेल्फिया में हुआ, जहां इन दिनों गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. मैच के दौरान तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे यह फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे गर्म मैच बन गया. खिलाड़ी पसीने से तरबतर दिखे. एक तरफ यह वर्ल्ड कप के सबसे गर्म मैचों में से एक बन गया, दूसरी ओर वर्ल्ड कप में 16 साल बाद चमत्कार होते-होते बचा.

16 साल बाद चमत्कार होते-होते बचा

दरअसल फ्रांस वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार टीमों में से एक है. 2026 के वर्ल्ड कप में अब तक फ्रांस ने अपने हर एक प्रतिद्वंदी को डोमिनेट किया था. ग्रुप स्टेज में तीनों मैच आसानी से जीते और फिर राउंड-ऑफ 32 के मैच में स्वीडन को 3-0 से मात दी थी. फ्रांस ने अपना हर एक मैच 3 या उससे ज्यादा गोल के अंतर से जीता था.

मगर पैराग्वे अब तक ऐसी अकेली टीम रही, जिसने पिछली 2 बार की फाइनलिस्ट फ्रांस के पसीने छुड़ा दिए. पैराग्वे की टीम ने इतनी कड़ी टक्कर दी कि फ्रांस एक भी फील्ड गोल नहीं कर पाया. फ्रांस का एकमात्र गोल भी पेनल्टी से आया. अगर पैराग्वे यह मुकाबला जीत लेती, तो साल 2010 के बाद ऐसा पहली बार होता जब फ्रांस क्वार्टरफाइनल से पहले ही बाहर हो जाती.

अब तक कितनी टीम क्वार्टरफाइनल में पहुंची

अब तक 4 टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं. इनके नाम फ्रांस, इंग्लैंड, मोरक्को और नॉर्वे हैं. नॉर्वे ने ब्राजील को रौंदकर अंतिम-8 टीमों में जगह बनाई है. बाकी चार स्थानों के लिए पुर्तगाल, स्पेन, अर्जेंटीना, यूएसए, बेल्जियम, मिस्र, स्विट्जरलैंड और कोलंबिया में टक्कर है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Jul 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
France Fifa World Cup Paraguay FIFA World Cup 2026
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