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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट7वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनने पर ऑस्ट्रेलिया को मिली बंपर प्राइज मनी, फाइनल हारने पर इंग्लैंड भी मालामाल

7वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनने पर ऑस्ट्रेलिया को मिली बंपर प्राइज मनी, फाइनल हारने पर इंग्लैंड भी मालामाल

ICC Women T20 World Cup Prize Money: ऑस्ट्रेलिया ने सातवीं बार महिला टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली है. उसने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर इतिहास रचा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 06 Jul 2026 03:42 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया सातवीं बार महिला टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई है. बीते रविवार कंगारू टीम ने फाइनल मैने इंग्लैंड को 7 विकेट से धूल चटाई. अब तक महिला टी20 वर्ल्ड कप 10 बार खेला गया है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार ट्रॉफी उठाई है. इस बार विश्व कप टूर्नामेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने प्राइज पूल में 10 प्रतिशत का इजाफा किया था.

फाइनल मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 150 रन बनाए थे. जवाब में बेथ मूनी की 64 रनों की अर्धशतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 17 गेंद पहले ही आसानी से टारगेट को चेज कर लिया. यहां जान लीजिए वर्ल्ड चैंपियन बनने पर ऑस्ट्रेलिया को कितना पैसा मिला और उपविजेता इंग्लैंड को कितनी रकम मिली.

चैंपियन को मिले इतने करोड़

सातवीं बार चैंपियन बनने पर ऑस्ट्रेलिया को 2.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि मिली है, जो करीब 22.2 करोड़ रुपयों के बराबर है. दूसरी ओर उपविजेता इंग्लैंड को 1.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले, जो लगभग 11.1 भारतीय रुपये के बराबर है.

आपको याद दिला दें कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप के विजेता को भी इतनी ही प्राइज मनी थी. हालांकि इस बार प्राइज पूल की कुल रकम को 79,58,000 डॉलर से बढ़ाकर 8.76 मिलियन डॉलर कर दिया था. प्राइज पूल में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, क्योंकि इस बार टीमों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई थी.

कौन कितनी बार बना चैंपियन?

महिला टी20 वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा बार जीतने का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जो 7 बार चैंपियन बन चुका है. वहीं इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने यह खिताब एक-एक बार जीता है. भारतीय टीम कभी भी टी20 फॉर्मेट में विश्व विजेता नहीं बन पाई है. 2026 के वर्ल्ड कप में भारत ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Jul 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
ICC Women T20 World Cup Women T20 World Cup 2026
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