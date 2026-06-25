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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAkash Deep Marriage: भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ने लिए सात फेरे, शादी की पहली तस्वीर आई सामने; वीडियो भी वायरल

Akash Deep Marriage: भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ने लिए सात फेरे, शादी की पहली तस्वीर आई सामने; वीडियो भी वायरल

Akash Deep Marriage Photo: भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप की शादी में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की. वाराणसी में हुई इस शादी में सिंगर पवन सिंह, क्रिकेटर मुकेश कुमार भी पहुंचे थे.

Written By : शिवम |  Updated at : 25 Jun 2026 07:49 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप की शादी अक्षिता राज से बुधवार को हो गई है. शादी वाराणसी के एक फाइव स्टार होटल में हुई, जिसमें कई क्रिकेटर और मशहूर कलाकारों ने शिरकत की. शादी की पहली तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

आकाश दीप की शादी में में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई. मशहूर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह शादी में पहुंचे, उन्होंने स्टेज पर नवविवाहित जोड़े को बधाई दी. क्रिकेटर मुकेश कुमार भी बाराती बनकर आए, जो आकाश के अच्छे दोस्त भी हैं. हाल ही में दोनों को बिहार सरकार ने खेल कोटे से DSP के पद पर नियुक्त किया है.

आकाश दीप की शादी के कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. फेरों के वीडियो भी वायरल है. एक अन्य वीडियो स्टेज का है, जिसमें दूल्हे आकाश के साथ पवन सिंह खड़े हैं. वह माइक पर कुछ बोल रहे हैं, वहां मुकेश कुमार भी खड़े हैं.

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कौन हैं आकाश दीप की पत्नी अक्षिता राज

आकाश दीप की पत्नी अक्षिता राज बिहार के ही रोहतास जिले के मणिकपुर की रहने वाली हैं. आकाश और अक्षिता की शादी परिवार की मर्जी से हो रही है. अक्षिता ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीसीए और एमसीए की डिग्री हासिल की है.

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आकाश दीप क्रिकेट करियर

29 वर्षीय आकाश दीप ने भारत के लिए सिर्फ टेस्ट में डेब्यू किया है. उन्होंने इंग्लैंड में फरवरी, 2024 में अपना डेब्यू मैच खेला था. वह भारत के लिए 10 टेस्ट खेल चुके हैं, जिनकी 18 पारियों में उन्होंने 28 विकेट लिए हैं. इसके आलावा 49 फर्स्ट क्लास मैचों में उनके 169 और 53 टी20 मैचों में 59 विकेट हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 25 Jun 2026 07:49 AM (IST)
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Akash Deep Indian Cricketer Wife Indian Cricketer Marriage INDIAN CRICKET TEAM Cricketer Marriage Akshita Raj
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