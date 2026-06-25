भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ने लिए सात फेरे, शादी की पहली तस्वीर आई सामने; वीडियो भी वायरल

भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप की शादी अक्षिता राज से बुधवार को हो गई है. शादी वाराणसी के एक फाइव स्टार होटल में हुई, जिसमें कई क्रिकेटर और मशहूर कलाकारों ने शिरकत की. शादी की पहली तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

आकाश दीप की शादी में में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई. मशहूर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह शादी में पहुंचे, उन्होंने स्टेज पर नवविवाहित जोड़े को बधाई दी. क्रिकेटर मुकेश कुमार भी बाराती बनकर आए, जो आकाश के अच्छे दोस्त भी हैं. हाल ही में दोनों को बिहार सरकार ने खेल कोटे से DSP के पद पर नियुक्त किया है.

आकाश दीप की शादी के कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. फेरों के वीडियो भी वायरल है. एक अन्य वीडियो स्टेज का है, जिसमें दूल्हे आकाश के साथ पवन सिंह खड़े हैं. वह माइक पर कुछ बोल रहे हैं, वहां मुकेश कुमार भी खड़े हैं.

Powerstar Pawan Bhaiya arrived to bless Indian cricketer Akash Deep at his wedding ❤️🤩 pic.twitter.com/u8UHWzlY2i — Priyanshu 🕊️ (@PriyanshuR97848) June 24, 2026

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कौन हैं आकाश दीप की पत्नी अक्षिता राज

आकाश दीप की पत्नी अक्षिता राज बिहार के ही रोहतास जिले के मणिकपुर की रहने वाली हैं. आकाश और अक्षिता की शादी परिवार की मर्जी से हो रही है. अक्षिता ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीसीए और एमसीए की डिग्री हासिल की है.

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आकाश दीप क्रिकेट करियर

29 वर्षीय आकाश दीप ने भारत के लिए सिर्फ टेस्ट में डेब्यू किया है. उन्होंने इंग्लैंड में फरवरी, 2024 में अपना डेब्यू मैच खेला था. वह भारत के लिए 10 टेस्ट खेल चुके हैं, जिनकी 18 पारियों में उन्होंने 28 विकेट लिए हैं. इसके आलावा 49 फर्स्ट क्लास मैचों में उनके 169 और 53 टी20 मैचों में 59 विकेट हैं.