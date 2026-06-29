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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्या गौतम गंभीर की जिद टीम इंडिया पर पड़ गई भारी? वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं करने पर उठ रहे सवाल

क्या गौतम गंभीर की जिद टीम इंडिया पर पड़ गई भारी? वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं करने पर उठ रहे सवाल

भारतीय क्रिकेट के फैंस को आयरलैंड के दौरे पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के टीम में चुने जाने का बेसब्री से इंतजार था. ये मुमकिन नहीं हो सका.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 29 Jun 2026 11:46 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट के फैंस को आयरलैंड के दौरे पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के टीम में चुने जाने का बेसब्री से इंतजार था, मगर ये मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि हेड कोच गौतम गंभीर ने वैभव को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया. गौतम ने कुछ अनुभवी खिलाड़ियों पर अपना भरोसा जताया, मगर ये दांव उनका टीम इंडिया पर भारी पड़ गया और बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए.

बता दें कि इस बार टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ बहुत ही शर्मनाक हार मिली. यहीं नहीं आयरलैंड ने ना सिर्फ पहला मैच जीता बल्कि सीरीज के दोनों मुकाबले में मात देकर क्लीन स्वीप कर दिया. टीम इंडिया की ऐसी खराब हार के बाद फैंस के बीच यही चर्चा चल रही है कि आखिर आयरलैंड के दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को मौका क्यों नहीं दिया गया. गौतम गंभीर अपने जिद पर क्यों अड़े रहे ?

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हालांकि, बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज हार को वैभव सूर्यवंशी को बाहर रखने का कारण नहीं माना जा सकता है. लेकिन इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि अगर वैभव मैदान में खेलने उतरते तो शायद नतीजा आज कुछ और होता. इस हार ने टीम की पहले से मौजूद कमजोरियों को सबके सामने लाकर रख दिया है.

बता दें कि आमतौर पर भारत ऐसी सीरीज का इस्तेमाल युवा खिलाड़ियों और कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए करता है, ताकि वे बिना अधिक दबाव के खुद को साबित कर सकें. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को मौका न मिलने के फैसले पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड सीरीज में मौका देने कि मांग सिर्फ उनके फैंस या भारतीय क्रिकेट के फैंस की ही नहीं थी, बल्कि यह मांग कई पूर्व क्रिकेटरों की भी थी. इसके बावजूद हेड कोच गौतम गंभीर ने आईसीसी टी20 में 11वें नंबर की टीम के सामने तेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया.

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Published at : 29 Jun 2026 11:46 AM (IST)
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