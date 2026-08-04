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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सDPL 2026: पुरानी दिल्ली 6 ने वेस्ट दिल्ली लायंस को रौंदा, पढ़िए मैच की बड़ी बातें

DPL 2026: पुरानी दिल्ली 6 ने वेस्ट दिल्ली लायंस को रौंदा, पढ़िए मैच की बड़ी बातें

सीजन के छठे मुकाबले में पुरानी दिल्ली ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 7 विकेट से मात दी. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस ने 6 विकेट खोकर 180 रन बनाए.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 04 Aug 2026 07:19 AM (IST)
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दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सोमवार को पुरानी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने अपने-अपने मुकाबले जीते. अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जा रही इस लीग में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने जीत की हैट्रिक लगा दी है.

इस सीजन शुरुआती तीनों मैच जीतकर सेंट्रल दिल्ली किंग्स प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है, जबकि नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स अपना पहला मैच गंवाकर सातवें स्थान पर है. दो मुकाबलों में एक हार के बाद वेस्ट दिल्ली लायंस पांचवें और 2 में से 1 मैच जीतकर 'पुरानी दिल्ली 6' चौथे स्थान पर पहुंच गई है.

सीजन के छठे मुकाबले में पुरानी दिल्ली ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 7 विकेट से मात दी. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस ने 6 विकेट खोकर 180 रन बनाए. कृष यादव (43) ने अंकित कुमार (86) के साथ पहले विकेट के लिए 90 रन जुटाए. पंकज जायसवाल और रजनीश दादर ने 2-2 हासिल किए.

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इसके जवाब में 'पुरानी दिल्ली 6' ने 17.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली. टीम ने पहली गेंद पर रोहन राणा (0) का विकेट गंवा दिया था. इसके बाद देव लाकरा ने समर्थ सेठ के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 रन जोड़े. देव 33 गेंदों में 10 बाउंड्री के साथ 64 रन बनाकर आउट हुए, जबकि समर्थ सेठ ने 30 रन की पारी खेली. यहां से कप्तान अनुज रावत (नाबाद 49) ने ललित यादव (नाबाद 30) के साथ चौथे विकेट के लिए 39 गेंदों में 73 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई.

दिन के दूसरे मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 4 विकेट से शिकस्त दी. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 3 विकेट खोकर 209 रन बनाए।. इस टीम ने 28 के स्कोर पर वैभव कांडपाल (5) का विकेट खो दिया था. इसके बाद कप्तान सार्थक रंजन ने यश भाटिया के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 गेंदों में 93 रन जोड़कर टीम को 121 के स्कोर तक पहुंचाया. सार्थक 39 गेंदों में 10 बाउंड्री के साथ 64 रन बनाकर आउट हुए। कुछ देर बाद यश डबास (2) भी पवेलियन लौट गए.

इस टीम ने 124 के स्कोर तक 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद यश भाटिया (नाबाद 90) ने भरत सिंधवानी (नाबाद 43) के साथ चौथे विकेट के लिए 41 गेंदों में 85 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

इसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 18.2 ओवरों में जीत हासिल कर ली. इस टीम ने 86 के स्कोर तक चार विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद आदित्य भंडारी ने जोंटी सिद्धू के साथ पांचवें विकेट के लिए 36 गेंदों में 82 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया. जोंटी 38 गेंदों में 6 छक्कों और 5 चौकों के साथ 75 रन बनाकर आउट हुए, जबकि आदित्य ने 24 गेंदों में 46 रन की पारी खेली.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 04 Aug 2026 07:19 AM (IST)
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