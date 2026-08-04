जसप्रीत बुमराह को लेकर नया बवाल, COE की लापरवाही से सब हैरान

जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. बुमराह घुटने में दर्द और में खिंचाव की समस्या के चलते श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह आकिब नबी को दी गई है. इसी बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिकल टीम और चयनकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी उजागर हुई है. इसी वजह से बुमराह को सीरीज से बाहर होना पड़ा.

जसप्रीत बुमराह पर नया बवाल

दरअसल सोमवार को वीवीएस लक्ष्मण सहित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कुछ उच्च अधिकारी और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने वर्चुअल मीटिंग की थी. इस मीटिंग में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले खिलाड़ियों की इंजरी मैनेजमेंट पर चर्चा की गई.

चयन समिति को पहले बताया गया था कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए फिट हैं. मगर बाद में बताया गया कि बुमराह की चोट उम्मीद से कहीं अधिक गंभीर है. दरअसल खेल विज्ञान टीम की इस लापरवाही के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है. खेल विज्ञान विभाग का प्रमुख पद खाली पड़ा है. नितिन पटेल को पिछले साल हटा दिया गया था, उसी के बाद से हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस का पद खाली पड़ा है.

किससे हुई गलती?

गलती किससे हुई, यह चर्चा का विषय नहीं है लेकिन धनंजय कौशिक से तीखे सवाल पूछे जाने तय हैं, जो अभी अंतरिम खेल विज्ञान प्रमुख हैं. धनंजय की प्रतिभा सवालों के घेरे में नहीं है, लेकिन बुमराह की इंजरी को किस तरह से मैनेज किया गया, उसको लेकर अवश्य ही सवाल पूछे जाने चाहिए.

इससे पहले हर्षित राणा की फिटनेस पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं. बताया गया कि हर्षित राणा का वजन काफी बढ़ गया था, इसके बावजूद खेल विज्ञान टीम ने उन्हें फिट घोषित कर दिया था. इसी का नतीजा रहा कि हर्षित को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी.

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