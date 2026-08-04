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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजसप्रीत बुमराह को लेकर नया बवाल, COE की लापरवाही से सब हैरान

जसप्रीत बुमराह को लेकर नया बवाल, COE की लापरवाही से सब हैरान

Jasprit Bumrah Fitness Controversy: जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है. BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की लापरवाही उजागर हुई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Aug 2026 08:12 AM (IST)
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जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. बुमराह घुटने में दर्द और में खिंचाव की समस्या के चलते श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह आकिब नबी को दी गई है. इसी बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिकल टीम और चयनकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी उजागर हुई है. इसी वजह से बुमराह को सीरीज से बाहर होना पड़ा.

जसप्रीत बुमराह पर नया बवाल

दरअसल सोमवार को वीवीएस लक्ष्मण सहित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कुछ उच्च अधिकारी और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने वर्चुअल मीटिंग की थी. इस मीटिंग में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले खिलाड़ियों की इंजरी मैनेजमेंट पर चर्चा की गई.

चयन समिति को पहले बताया गया था कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए फिट हैं. मगर बाद में बताया गया कि बुमराह की चोट उम्मीद से कहीं अधिक गंभीर है. दरअसल खेल विज्ञान टीम की इस लापरवाही के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है. खेल विज्ञान विभाग का प्रमुख पद खाली पड़ा है. नितिन पटेल को पिछले साल हटा दिया गया था, उसी के बाद से हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस का पद खाली पड़ा है.

किससे हुई गलती?

गलती किससे हुई, यह चर्चा का विषय नहीं है लेकिन धनंजय कौशिक से तीखे सवाल पूछे जाने तय हैं, जो अभी अंतरिम खेल विज्ञान प्रमुख हैं. धनंजय की प्रतिभा सवालों के घेरे में नहीं है, लेकिन बुमराह की इंजरी को किस तरह से मैनेज किया गया, उसको लेकर अवश्य ही सवाल पूछे जाने चाहिए.

इससे पहले हर्षित राणा की फिटनेस पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं. बताया गया कि हर्षित राणा का वजन काफी बढ़ गया था, इसके बावजूद खेल विज्ञान टीम ने उन्हें फिट घोषित कर दिया था. इसी का नतीजा रहा कि हर्षित को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Aug 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
India Cricket Team BCCI JASPRIT BUMRAH
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