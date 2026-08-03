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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअर्शदीप सिंह ने चुने टॉप-5 गेंदबाज, भुवनेश्वर टॉप पर, बुमराह को नहीं किया शामिल

अर्शदीप सिंह ने चुने टॉप-5 गेंदबाज, भुवनेश्वर टॉप पर, बुमराह को नहीं किया शामिल

Arshdeep Singh Top 5 Bowlers List: भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने अपने टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह को शामिल नहीं किया है. इसमें भुवनेश्वर कुमार टॉप पर हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Aug 2026 09:51 AM (IST)
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अर्शदीप सिंह ने अपनी टॉप-5 भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट से सबको चौंका दिया है. इस सूची में उन्होंने 'स्विंग के बादशाह' भुवनेश्वर कुमार को सबसे ऊपर रखा है, जबकि जसप्रीत बुमराह को शामिल नहीं किया है. बुमराह को इस जनरेशन में तीनों फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक माना जाता है और 238 इंटरनेशनल मैचों में 506 विकेट चटका चुके हैं. अर्शदीप सिंह ने एक पॉडकास्ट पर चर्चा के दौरान अपनी टॉप-5 बॉलर्स लिस्ट चुनी.

भुवनेश्वर टॉप पर

भुवनेश्वर कुमार 2022 के बाद टीम इंडिया में वापस नहीं आए हैं, उन्हें अर्शदीप अपना फेवरेट गेंदबाज कहते हैं. उन्होंने कहा, "भुवी भाई, इसलिए टॉप पर हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपना फेवरेट मानता हूं. मैं उन्हें पसंद करता हूं, इसलिए उनकी तरफ झुकाव अधिक है."

तेज गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह ने मोहम्मद शमी को रखा. उन्होंने वजह बताई कि शमी किसी भी पिच पर सीम के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं. उनकी गेंदबाजी शानदार है और सीम का बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करते हैं."

नंबर-3 पर कुलदीप, अश्विन और चहल भी शामिल

अर्शदीप खुद एक तेज गेंदबाज हैं और नई गेंद से जबरदस्त स्विंग करवाते हैं. इसके साथ ही उनकी डेथ बॉलिंग भी बेहतरीन है. इसलिए यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं कि उन्होंने पसंदीदा गेंदबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर 2 फास्ट बॉलर्स को रखा है.

उन्होंने नंबर-3 पर कुलदीप यादव को रखा, जिनकी चाइनामैन गेंदबाजी से अर्शदीप प्रभावित होते हैं. चौथे स्थान पर युजवेंद्र चहल को रखा है, जिनके साथ अर्शदीप पंजाब किंग्स में खेलते हैं. उनकी टॉप-5 लिस्ट में आखिरी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हैं. अश्विन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 765 विकेट लिए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं.

अर्शदीप की टॉप-5 लिस्ट

  1. भुवनेश्वर कुमार
  2. मोहम्मद शमी
  3. कुलदीप यादव
  4. युजवेंद्र चहल
  5. रविचंद्रन अश्विन

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Aug 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Bhuvneshwar Kumar Arshdeep Singh MOHAMMED SHAMI
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