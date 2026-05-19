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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'धोनी के बाद कप्तानी आसान नहीं', रुतुराज गायकवाड़ पर स्टीफन फ्लेमिंग का बड़ा बयान

'धोनी के बाद कप्तानी आसान नहीं', रुतुराज गायकवाड़ पर स्टीफन फ्लेमिंग का बड़ा बयान

स्टीफन फ्लेमिंग ने रुतुराज गायकवाड़ का समर्थन करते हुए कहा कि धोनी के बाद कप्तानी संभालना आसान नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 19 May 2026 02:29 PM (IST)
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IPL 2026 Stephen Fleming: आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा है कि रुतुराज गायकवाड़ को कप्तानी में सुधार की जरूरत है. उनके इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि इस सीजन में सिएसके की हार कप्तान ऋतुराज गायकवाड के कारण हो रही है. 

आईपीएल का 63वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ था. इस मुकाबले में चेन्नई ने टॉस जीत कर 180 रन की पारी खेली. लेकिन इतने छोटे लक्ष्य को हैदराबाद ने 1 ओवर रहते पूरा कर लिया. इस मुकाबले में मिली हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग बेहद निराश नजर आए.  मैच खत्म होने के बाद फ्लेमिंग ने टीम के प्रदर्शन पर अपनी बात रखी. फ्लेमिंग के मुताबिक कप्तान गायकवाड़ को अब भी काफी सुधार करने की जरूरत है.  सीएसके की आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब धुंधली होती दिखाई दे रही है. 

प्लेऑफ की उम्मीदों के बीच रुतुराज पर फ्लेमिंग का भरोसा

चेन्नई सुपर किंग्स अब करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुका है. टीम को गुरुवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना आखिरी लीग मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. हालांकि सिर्फ जीत काफी नहीं होगी, क्योंकि सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा. 'रुतुराज बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं'.

फ्लेमिंग ने कहा, 'रुतुराज बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने क्रिकेट जगत के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी से कमान संभाली है. इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा.' उन्होंने आगे कहा, 'वह अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहा है और खिलाड़ियों की बीच भी उसके लिए काफी सम्मान है. वह लगातार सीख रहे हैं और उन पर अच्छी तरह से अमल भी कर रहे हैं. इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह भविष्य में फ्रेंचाइजी के बेहतरीन कप्तान साबित होंगे.'

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खराब शुरुआत के बाद वापसी से खुश फ्लेमिंग

रुतुराज गायकवाड़ इस सीजन बल्ले से ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं. उन्होंने 13 मैचों में सिर्फ दो अर्धशतक लगाए हैं और उनका औसत 29 का रहा है. इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा बनाए हुए है. फ्लेमिंग ने कहा, 'हमने टीम में काफी बदलाव किए और हम सत्र की शुरुआत से ही जानते थे कि हम अन्य टीमों की तुलना में थोड़ा पीछे हैं.

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अच्छी शुरुआत करना बहुत अच्छा होता, लेकिन हमारी शुरुआत खराब रही. बाद में हमने अच्छी वापसी की जो वास्तव में संतोषजनक है. इसके अलावा फ्लेमिंग ने यह भी माना कि पिंडली की चोट के कारण मैदान पर नहीं उतर पाने के बावजूद महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी डगआउट में टीम के लिए लगातार प्रेरणादायी बनी हुई है.

Published at : 19 May 2026 02:29 PM (IST)
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