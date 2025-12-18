ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के दौरान कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में होने वाले मुकाबलों के लिए टिकटों की कीमतें सामने आ गई हैं. बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर अलग-अलग मैचों के लिए टिकट दरों का ऐलान कर दिया. खास बात यह है कि दर्शकों को 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की रेंज में टिकट मिलेंगे. यानी आम फैन से लेकर प्रीमियम दर्शकों तक, हर वर्ग के लिए विकल्प मौजूद रहेगा.

यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सात फरवरी से शुरू होने जा रहा है और ईडन गार्डन्स एक बार फिर बड़े मुकाबलों का गवाह बनेगा. ग्रुप स्टेज, सुपर-8 और सेमीफाइनल जैसे अहम मैचों के लिए टिकट की कीमतों में साफ अंतर रखा गया है.

ग्रुप मैचों के लिए क्या है टिकट की कीमत?

बांग्लादेश बनाम इटली, इंग्लैंड बनाम इटली और वेस्टइंडीज बनाम इटली जैसे ग्रुप मुकाबलों के लिए टिकट की कीमतें अपेक्षाकृत कम रखी गई हैं. इन मैचों में प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी (बी प्रीमियम) टिकट 4,000 रुपये में मिलेगा. लोअर ब्लॉक बी और एल के टिकट 1,000 रुपये में उपलब्ध होंगें

इसके अलावा लोअर ब्लॉक सी, एफ और के के टिकट 200 रुपये में मिलेंगे, जबकि लोअर ब्लॉक डी, ई, जी, एच और जे की कीमत भी 200 रुपये रखी गई है. वहीं अपर ब्लॉक बी1, सी1, डी1, एफ1, जी1, एच1, के1 और एल1 के टिकट सिर्फ 100 रुपये में मिलेंगे. जिससे आम दर्शकों के लिए स्टेडियम में मैच देखना आसान होगा.

बड़े मुकाबलों के लिए ज्यादा कीमत

वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश और इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश जैसे हाई-प्रोफाइल ग्रुप मैचों के लिए टिकट के दाम थोड़े ज्यादा रखे गए हैं. इन मैचों में बी प्रीमियम टिकट 5,000 रुपये का होगा. लोअर ब्लॉक बी और एल के टिकट 1,500 रुपये, लोअर ब्लॉक सी, एफ और के के टिकट 1,000 रुपये और लोअर ब्लॉक डी, ई, जी, एच और जे के टिकट 500 रुपये में मिलेंगे. अपर ब्लॉक के टिकट 300 रुपये में उपलब्ध रहेंगे.

सुपर-8 और सेमीफाइनल सबसे महंगे

ईडन गार्डन्स में होने वाले सुपर-8 मुकाबलों और सेमीफाइनल के लिए टिकट सबसे महंगे रखे गए हैं. प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी टिकट की कीमत 10,000 रुपये तय की गई है. लोअर ब्लॉक बी और एल के टिकट 3,000 रुपये, सी, एफ और के के टिकट 2,500 रुपये और डी, ई, जी, एच व जे के टिकट 1,500 रुपये में मिलेंगे. अपर ब्लॉक टिकटों की कीमत 900 रुपये होगी.