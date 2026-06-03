ICC रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की लंबी छलांग, टॉप-5 में कोई भारतीय नहीं

ICC ODI Rankings Latest Update: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार (03 जून) को ताजा रैंकिंग जारी की. रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की लंबी छलांग देखने को मिली. वहीं कोई भी भारतीय खिलाड़ी टॉप-5 में नहीं दिखाई दिया. पाक स्पिनर अबरार अहमद ने वनडे रैंकिंग में 7 पायदान की छलांग लगाते हुए खुद को चौथे नंबर पर काबिज कर लिया. यह अबरार की करियर बेस्ट वनडे रैंकिंग है. उनकी रेटिंग 633 की है.

इसके अलावा पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने भी बड़ी छलांग लगाई है. शाहीन 4 पायदान ऊपर आ गए हैं. अब वह 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं. शाहीन की रेटिंग 593 की है.

टॉप-5 में कोई भारतीय गेंदबाज नहीं

टॉप-5 में कोई भी भारतीय गेंदबाज मौजूद नहीं हैं. टीम इंडिया के कुलदीप यादव 624 रेटिंग के साथ छठे पायदान पर हैं. वहीं टॉप-5 पर नजर डाली जाए, तो इंग्लैंड के दो, अफगानिस्तान का एक, पाकिस्तान का एक और दक्षिण अफ्रीका का एक गेंदबाज शामिल है.

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने खुद को 705 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर बरकरार रखा है. लिस्ट में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर दूसरे नंबर पर हैं. आर्चर की रेटिंग 649 की है. दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज तीसरे, पाकिस्तान के अबरार अहमद चौथे और इंग्लिश स्पिनर आदिल रशीद पांचवें पायदान पर हैं. केशव की रेटिंग 645 और आदिल की 629 की है.

वनडे की बैटिंग रैंकिंग में भारतीयों का जलवा

वनडे की टॉप-5 बैटिंग रैंकिंग में 3 भारतीय खिलाड़ी नजर आते हैं. इसमें विराट कोहली 791 रेटिंग के साथ दूसरे, रोहित शर्मा 748 रेटिंग के साथ चौथे और शुभमन गिल 716 रेटिंग के साथ पांचवें पायदान पर हैं. लिस्ट में न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर 815 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर हैं. अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 756 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर हैं.

ऑलराउंडर रैंकिंग से भी भारतीय खिलाड़ी गायब

ऑलराउंडर रैंकिंग पर नजर डालें, तो टॉप-10 के अंदर सिर्फ एक ही भारतीय खिलाड़ी नजर आता है. यह इकलौता भारतीय खिलाड़ी अक्षर पटेल हैं, जो 10वें पायदान पर हैं. अक्षर की रेटिंग 201 की है. इस लिस्ट में अफगानिस्तान के पेस बॉलिंग ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई 329 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर हैं.

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