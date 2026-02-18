हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल, जब इन गेंदबाजों ने मचाया कहर

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल, जब इन गेंदबाजों ने मचाया कहर

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में कई गेंदबाजों ने अपने दमदार स्पेल से मैच का पासा पलट दिया है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है श्रीलंका के पूर्व स्पिनर अजंता मेंडिस का, जिन्होंने 4 ओवर में 8 रन देकर 6 विकेट झटके

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 18 Feb 2026 06:38 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में बल्लेबाजों का जलवा अक्सर सुर्खियां बटोरता है, लेकिन कई बार गेंदबाज अपने दमदार प्रदर्शन से पूरे मैच का रुख बदल देते हैं. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कुछ ऐसे गेंदबाज भी हुए हैं जिन्होंने एक ही पारी में इतनी घातक गेंदबाजी की कि विपक्षी टीम संभल ही नहीं पाई.

अजंता मेंडिस - श्रीलंका

इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है श्रीलंका के पूर्व स्पिनर अजंता मेंडिस का. उन्होंने साल 2012 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हम्बनटोटा में खेले गए मुकाबले में 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 6 विकेट झटके थे. इस दौरान उन्होंने 2 मेडन ओवर भी डाले थे. उनका इकॉनमी रेट मात्र 2.00 रहा था, जो टी20 फॉर्मेट में बेहद शानदार माना जाता है.

रंगना हेराथ ने न्यूजीलैंड को किया था धराशायी

श्रीलंका के ही दिग्गज स्पिनर रंगना हेराथ ने 2014 टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ चट्टोग्राम में शानदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने 3.3 ओवर में सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेट लिए थे. उनका इकॉनमी रेट 0.85 रहा था, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे किफायती स्पेल में से एक है.

उमर गुल ने द ओवल में बरपाया कहर

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल ने 2009 टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ द ओवल में 3 ओवर में 6 रन देकर 5 विकेट झटके थे. उनके इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

फजलहक फारूकी और सैम करन भी शामिल

अफगानिस्तान के युवा तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी ने 2024 में युगांडा के खिलाफ 4 ओवर में 9 रन देकर 5 विकेट लिए थे. वहीं इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 3.4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए थे.

T20 वर्ल्ड कप में एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

अजंता मेंडिस - 4 ओवर, 8 रन, 6 विकेट बनाम जिम्बाब्वे (2012)

रंगना हेराथ - 3.3 ओवर, 3 रन, 5 विकेट बनाम न्यूजीलैंड (2014)

उमर गुल - 3 ओवर, 6 रन, 5 विकेट बनाम न्यूजीलैंड (2009)

फजलहक फारूकी - 4 ओवर, 9 रन, 5 विकेट बनाम युगांडा (2024)

सैम करन - 3.4 ओवर, 10 रन, 5 विकेट बनाम अफगानिस्तान (2022) 

Published at : 18 Feb 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
Ajantha Mendis Sam Curran Umar Gul T20 World Cup 2026 ICC Mens T20 World Cup
Embed widget